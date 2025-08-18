영화 ‘독립군’ 본 李대통령 부부… 홍범도 장군 지키기

사전 추첨 국민 119명과 함께 관람

‘독립전쟁’ 국군 뿌리 되짚는 영화

洪장군 이념 논란 尹정부와 차별

이미지 확대 李대통령 부부, 영화관에서 국민과 찰칵 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 17일 서울 CGV 용산에서 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람한 뒤 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령 부부는 광복 80주년을 맞아 배우 조진웅씨가 추천한 이 영화를 소셜미디어(SNS)를 통해 사전 신청한 시민들과 함께 관람했다.

2025-08-18 2면

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 홍범도 장군의 전쟁기 등을 다룬 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 17일 관람했다. 윤석열 정부에서 육군사관학교 내 홍 장군의 흉상 이전을 놓고 이념 논란이 일었던 만큼 전 정부와의 차별점을 강조한 행보로 풀이된다.이 대통령 부부는 이날 서울 CGV 용산에서 사전 공모 추첨을 통해 선정된 국민 119명 등과 함께 영화를 봤다. 이 영화는 광복 80주년을 맞아 홍 장군의 독립전쟁 현장을 따라가며 대한민국 국군의 뿌리를 되짚는 내용이다.영화관을 찾은 이 대통령 부부는 영화 시작 전까지 시민들과 인사를 나누며 악수하고, 어린이들과 사진을 찍거나 허리를 굽혀 눈을 마주치며 “몇 살이냐”고 묻기도 했다.이날 현장에는 영화를 연출한 문승욱 감독을 비롯해 내레이터로 참여한 조진웅 배우, 정종민 CJ CGV 대표이사, 홍범도장군기념사업회 이사장인 박홍근 더불어민주당 의원 등이 함께했다. 이 대통령은 정 대표에게 “민생회복 소비쿠폰 때문에 관객 좀 늘었느냐”며 남은 발행량이 얼마나 되는지 묻기도 했다.영화 관람을 마친 후 이 대통령은 조 배우에게 “영화 촬영을 언제부터 했느냐”고 물었고 조 배우는 “전 정권부터 촬영했다”고 답했다. 김 여사는 “영화가 엄청 길 줄 알았는데 짧다. 몰입이 잘된다”고 말했다.한편 윤석열 전 대통령은 2023년 홍 장군의 소련 공산당 활동 이력을 문제 삼으며 육사 교정 내 흉상을 이전할 계획을 밝혀 이념 논란이 일기도 했다. 이후 논란이 커지면서 흉상 이전 시도는 결국 중단됐다.당시 민주당 대표였던 이 대통령은 국립대전현충원의 홍 장군 묘역을 참배한 후 “홍 장군에 대한 그리고 독립운동에 대한 훼손을 멈추길 바란다”며 “국민을 갈라치기하고 이념 전쟁을 선동하기 위해 독립전쟁 영웅을 부관참시하는 일은 결코 용납할 수 없다”고 밝혔다.