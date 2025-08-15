李대통령 “北에 적대행위 할 뜻 없어…화답 기다리겠다”

李대통령 “北에 적대행위 할 뜻 없어…화답 기다리겠다”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-08-15 10:50
수정 2025-08-15 11:25
이미지 확대
이재명 대통령, 80주년 광복절 경축사
이재명 대통령, 80주년 광복절 경축사 이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 2025.8.15 대통령실통신사진기자단


이재명 대통령은 15일 “현재 북측의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 세종문화회관에서 열린 제80주년 경축식에 참석해 경축사를 통해 “일체의 적대행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힌다”며 이같이 강조했다.

이 대통령은 “먼 미래를 말하기에 앞서 지금 당장 신뢰 회복과 대화 복원부터 시작하는 것이 순서”라며 취임 직후 대북전단 살포와 대북확성기 방송 중단 등의 조치를 취했다고 설명했다.

이어 “남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다”며 “신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측이 화답하길 인내하면서 기대하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “평화로운 한반도는 ‘핵 없는 한반도’”라며 “남북, 미북 대화와 국제사회의 협력을 통해 평화적 해결의 실마리를 찾아가며 국제사회의 지지와 공감대를 넓히겠다”고 덧붙였다.
김소라 기자
위로