李대통령 “온실가스 감축 시 전기요금 오를 수밖에… 국민 동의 구해야”

“소비쿠폰 효과… 내수 활성화 필요”

10월 추석연휴·APEC 등 활용 지시



빌 게이츠 21일 방한… 제약계 협업

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 14일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.8.14 연합뉴스

2025-08-15 2면

이재명 대통령은 14일 “온실가스 감축 목표를 달성하려다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다”며 “적극적으로 국민에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다”고 말했다. 이 대통령은 이날 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 “재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 국가 온실가스 감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라”며 이같이 지시했다고 이규연 홍보소통수석이 전했다.국민 생활에 민감한 전기요금 인상 문제에 대해 대통령이 직접 이해를 구하는 건 이례적이다. 대통령실 고위 관계자는 “전기요금을 올릴 수밖에 없다고 이야기한 게 아니라 올라갈 수 있는 부분이 있으니 잘 살피라고 말씀하신 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 또 민생회복 소비쿠폰 효과를 강조하며 “2차 내수 활성화가 또 필요하지 않을까 싶다”고 말했다. 이어 “오는 10월 긴 추석 연휴, 연말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 활용한 내수 활성화 방안도 선제적으로 강구해 달라”고 당부했다. 다만 대통령실은 3차 추가경정예산 검토 가능성에는 선을 그었다.아울러 이 대통령은 글로벌 수요 부진, 중국발 공급 과잉으로 석유화학이 큰 위기라고 지적하면서 “관계 부처로 하여금 석유화학 사업 재편, 설비 조정, 기술 개발 등을 아우르는 종합 대책을 신속하게 마련하도록 해 달라”고 지시했다.한편 외교 소식통에 따르면 빌 게이츠 게이츠재단 이사장은 오는 21일 2022년 이후 3년 만에 한국을 찾는다. 저소득 국가 백신 보급 프로젝트를 위해 한국 제약 업체들과의 협업과 정부 관계자 등과의 협력 방안을 논의할 것으로 전해졌다. 이 대통령을 예방할지도 주목된다.