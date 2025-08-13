[속보] 교육부·여가부 장관 후보자에 최교진·원민경… 금융위원장 이억원

방금 들어온 뉴스

[속보] 교육부·여가부 장관 후보자에 최교진·원민경… 금융위원장 이억원

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-13 15:50
수정 2025-08-13 16:10
이미지 확대
13일 교육부 장관 후보자에 지명된 최교진(왼쪽) 세종시교육감과 여성가족부 장관 후보자로 발탁된 원민경 변호사. 서울신문DB·연합뉴스 자료사진
13일 교육부 장관 후보자에 지명된 최교진(왼쪽) 세종시교육감과 여성가족부 장관 후보자로 발탁된 원민경 변호사. 서울신문DB·연합뉴스 자료사진


이재명 대통령은 13일 교육부와 여성가족부 장관 후보자 등 장관급 6명에 대한 내정 인사를 단행했다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 교육부 장관에 최교진 세종시교육감, 여성가족부 장관에 원민경 변호사가 내정됐다고 발표했다.

공정거래위원장 후보자에는 주병기 서울대 경제학부 교수, 금융위원장 후보자에는 이억원 전 기획재정부 차관을 지명했다.

이미지 확대
강훈식 대통령비서실장이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 장관급 등에 대한 인사브리핑을 하고 있다. 2025.8.13 연합뉴스
강훈식 대통령비서실장이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 장관급 등에 대한 인사브리핑을 하고 있다. 2025.8.13 연합뉴스


대통령 직속 국가교육위원장에는 차정인 부산대 법학전문대학원 교수, 농어업농어촌특별위원장에는 김호 단국대 교수를 위촉할 예정이다.
이정수 기자
