당일치기 방중 ‘파격’… 김정은 셈법에 쏠린 눈

1년 만에 방문… 시진핑은 안 만나

이미지 확대 신압록강대교 걷는 金 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 신의주와 중국 랴오닝성 단둥을 잇는 신압록강대교를 건너면서 인공기를 들고 환영하는 어린이들을 향해 손을 들어 반갑게 인사하고 있다. 김 위원장은 이날 방중을 통해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신압록강대교 걷는 金 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 신의주와 중국 랴오닝성 단둥을 잇는 신압록강대교를 건너면서 인공기를 들고 환영하는 어린이들을 향해 손을 들어 반갑게 인사하고 있다. 김 위원장은 이날 방중을 통해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

세줄 요약 김정은 북한 국무위원장이 예고 없이 중국 단둥을 당일치기로 찾아 왕후닝을 만났다. 시진핑 주석과의 회담은 없었지만 항미원조기념관 방문과 헌화로 북중 혈맹을 강조했다. 경제협력 확대 요청과 사망설 일축, 대미 메시지까지 담겼다는 분석이 나왔다. 예고 없는 단둥 당일치기 방문, 파격 행보

왕후닝 접견과 항미원조기념관 참배로 혈맹 강조

경제협력 요청·건재 과시·대미 메시지 해석

2026-10-26 1면

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김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 예고 없이 중국을 당일치기로 전격 방문했다. 중국 랴오닝성 단둥을 찾은 김 위원장은 시진핑 국가주석과의 별도 회담 없이 중국 권력 서열 4위 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석을 만난 뒤 복귀했다. 이번 방중은 북중 관계 개선 가속화 의지와 함께 중국에 대한 경제협력 확대 요청, 자신의 건재함 과시 등 다목적 포석이 깔려 있는 것으로 풀이된다.25일 북한 조선중앙통신과 중국 신화통신 등 관영매체 등에 따르면 김 위원장은 전날 신압록강대교를 건너 단둥에 도착한 뒤 왕 주석 등 중국 고위급 인사들과 일정을 소화했다. 김 위원장이 중국을 찾은 건 지난해 9월 베이징에서 열린 전승절 행사 참석 이후 1년 1개월 만이다.이번 방중은 북중 양국의 사전 발표 없이 이뤄진 ‘깜짝 방문’인 데다 김 위원장이 시 주석을 만나지 않고 당일 귀국하면서 여러모로 파격 행보라는 해석이 나왔다. 방중 소식도 북중 양국 매체 침묵 속에 정부 소식통을 통해 처음 알려졌다.조선중앙통신은 방중 하루 뒤인 이날, 김 위원장이 ‘중국인민지원군 조선전선참전 76돌’을 즈음해 단둥을 찾아 항미원조기념관을 찾았다고 전했다. 중국군은 6·25전쟁에서 첫 승리를 거둔 10월 25일을 ‘항미원조(미국에 대항하고 북한을 돕는다) 기념일’로 정하고 있다.김 위원장은 왕 주석의 영접을 받은 뒤 항미원조기념탑에 헌화하며 “우리 혁명을 피로써 도와준 중국인민에 대한 영원한 감사를 대를 이어 전해갈 것”이라고 말했다.이에 왕 주석은 시 주석이 김 위원장에게 보낸 인사를 전하며 “(김 위원장의 항미원조기념관 참관이) 전통적인 중조친선과 전투적 우의를 끊임없이 계승발전시켜 나가는 데서 매우 중대한 의의를 가진다”고 말했다.시 주석의 특별지시에 따라 김 위원장의 방중을 환영하는 연회도 열렸다고 통신은 전했다. 중국 측에서는 왕 주석과 함께 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 류하이싱 공산당 대외연락부장, 마자오쑤 상무부부장, 왕야쥔 북한 주재 중국대사 등이 참석했다. 북측에선 조용원 노동당 중앙위원회 비서, 최선희 외무상, 김여정 총무부장 등이 배석했다.북중 간 전통적인 기념일을 계기로 김 위원장이 단둥을 찾아 혈맹 관계를 강조한 것은 양국의 전통적 우호 관계를 재확인하려는 행보로 해석된다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “지난 6월 시 주석 방북 이후 4개월 만의 방중으로 완전한 답방으로 보긴 어렵지만 한일 간 셔틀외교처럼 당일치기 방문을 통해 북중 관계가 밀접하다는 걸 대외적으로 보여 주려는 상징성이 굉장히 큰 사건”이라고 말했다. 이어 “(주요 기념일인) 정주년(5배수 주년)이 아닌데도 항미원조 기념관을 찾았다는 건 북한이 북미 정상회담 가능성을 앞두고 중국이라는 뒷배를 확실하게 하려는 성격도 있다”고 했다.기존 철도가 아닌 신압록강대교를 건너 방중한 것도 양국 간 교류 협력 강화 의지를 드러낸 것이란 분석(로이터 통신)도 나온다. 일각에선 최근 해외 소셜미디어(SNS)에서 사망설이 돌았던 만큼 김 위원장이 건재를 과시했다는 해석도 있다. 양무진 북한대학원대 석좌교수는 “왕 주석이 시 주석의 복심으로 불리는 만큼 왕 주석을 매개로 양국 정상 간 간접적 의사소통이 이뤄졌을 가능성이 있다”고 했다.우리 정부는 김 위원장의 방중 배경에 촉각을 곤두세우고 있다. 청와대 관계자는 “관련 동향을 면밀히 주시하고 있다”고 했다.오는 29일 국가정보원 국정감사에서 김 위원장의 방중 배경과 함께 접견 상대가 변경된 정확한 경위와 시점 등도 다뤄질 것으로 보인다. 당초 국정원이 국회 정보위원회에 관련 동향을 보고하는 과정에서 김 위원장을 영접하는 중국 고위급 인사가 서열 2위 리창 국무원 총리로 알려졌으나 전날 늦게 왕 주석으로 정정됐다.