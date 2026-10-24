[속보] 김정은 방중…통일부 “오늘 신압록대교 통해 단둥 도착”

세줄 요약 김정은 북한 국무위원장이 24일 1년여 만에 방중해 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 알려졌다. 트럼프 미국 대통령의 북미대화 재개 추진과 APEC 회의를 앞둔 시점이라 주목받고 있다. 김정은, 1년여 만에 방중 사실 전해짐

신압록강대교 통해 단둥 도착, 통일부 확인

북미대화·APEC 앞두고 전격 방문 주목

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 10월 22일과 23일 평양에서 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재하고 ‘새 시대 강군건설과 중대장들의 임무’에 대해서 연설했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.10.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장이 10월 22일과 23일 평양에서 조선인민군 제3차 중대장 대회를 주재하고 ‘새 시대 강군건설과 중대장들의 임무’에 대해서 연설했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.10.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 24일 1년여 만에 방중한 것으로 전해졌다.통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥에 도착했다.앞서 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 이날 엄격한 교통 통제가 실시됐고 이 지역의 호텔 숙박 예약이 불가능한 상태라며, 북한 고위급 인사의 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다.김 위원장의 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령이 연내 북미대화 재개를 추진하는 가운데 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 앞두고 전격적으로 이뤄진 것이어서 주목된다.최근 사망설이 돌기도 한 김 위원장이 방중길에 올라 건재를 과시한 것이기도 하다.신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로·총 길이 3026ｍ 교량이다. 2014년 완공됐지만 북한 측 연결도로와 통관시설 미비 등의 이유로 개통이 미뤄지다 지난 15일 공식 개통했다.