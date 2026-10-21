[속보] 北 김여정 “10월 중 대남확성기 전 국경선서 가동할 것”

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[속보] 北 김여정 “10월 중 대남확성기 전 국경선서 가동할 것”

이보희 기자
입력 2026-10-21 19:35
수정 2026-10-21 19:35
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사진은 지난 2019년 3월 2일 김정은 북 국무위원장 베트남 방문 당시 호찌민 묘 참배를 수행한 김여정의 모습. 2020.3.4 [연합뉴스 자료사진]
사진은 지난 2019년 3월 2일 김정은 북 국무위원장 베트남 방문 당시 호찌민 묘 참배를 수행한 김여정의 모습. 2020.3.4 [연합뉴스 자료사진]


[속보] 北 김여정 “10월중 대남확성기 전 국경선서 가동상태 들어갈 것”

이보희 기자
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