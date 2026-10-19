정치 북한 [속보] 北김여정 “대남 확성기방송 재개 검토…韓 경고사격에 대응” 이보희 기자 입력 2026-10-19 18:18 수정 2026-10-19 18:48 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/19/20261019500326 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 [속보] 北 김여정 “대남 확성기방송 재개 검토…韓 경고사격에 대응”[속보] 北 김여정 “李정부 반공화국 대결책동, 尹정부 훨씬 능가” 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지