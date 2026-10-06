[속보] 北 “韓, 자작극으로 책임 전가”… ‘DMZ 北지뢰’ 軍발표에 발끈

세줄 요약
- DMZ 북측 지뢰 관련 한국군 발표에 북한 반발
- 북한 외무성, 자작극·책임 전가·주권침해 주장
- 영토 1mm 침범 시 즉각 강력 대응 경고
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이전 수거 수지 반보병지뢰 들어보이는 양진혁 합참 작전부장
양진혁 합동참모본부 작전부장이 5일 서울 용산구 국방부에서 열린 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사 결과 발표 브리핑에서 이전에 수거했던 수지 반보병지뢰를 들어보이고 있다. 2026.10.5 연합뉴스
北외무성, ‘DMZ 北지뢰’ 軍발표에 “일방적으로 결론한 자작극”
北 “韓, 자작극으로 책임 전가…중대도발이며 주권침해행위”
“영토 1mm라도 침범한다면 즉시적 강력한 대응할 것”
“영토 내 군사주권 행사, 어떤 경우에도 적수국과 논의 안 해”
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합참, 지뢰 폭발 합동 현장조사 TF 최종 조사결과 관련 사진 공개
합동참모본부가 5일 25사단 DMZ 작전간 지뢰 폭발상황 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사결과를 발표하며 사진을 공개했다. 사진은 이날 수행된 MDL 이남 북한군 지뢰 제거 작전의 영상을 캡처한 장면. 2026.10.5 합참 제공
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