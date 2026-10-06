[속보] 北 “韓, 자작극으로 책임 전가”… ‘DMZ 北지뢰’ 軍발표에 발끈

북한 외무성이 DMZ 북측 지뢰와 관련한 한국군 발표를 일방적 결론이자 자작극이라고 비난했다. 한국이 책임을 전가하며 중대도발과 주권침해를 저질렀다고 주장했고, 영토 1mm라도 침범하면 즉시 강력 대응하겠다고 밝혔다.

DMZ 북측 지뢰 관련 한국군 발표에 북한 반발

북한 외무성, 자작극·책임 전가·주권침해 주장

영토 1mm 침범 시 즉각 강력 대응 경고