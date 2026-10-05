[포토] 조선학교 학생들과 기념촬영하는 北 아시안게임 선수들

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김일국 체육상을 비롯한 제20회 아시안게임 북한 대표단과 선수단이 지난 4일 일본 나고야조선초급학교에서 총련과 재일동포들이 마련한 환송모임에 참석했다고 조선신보가 5일 보도했다. 사진은 ‘필승 조선’이 적힌 티셔츠를 입은 조선학교 학생들이 선수 사인을 받아 들고 북한 선수와 기념사진을 찍는 모습.평양 조선신보 연합뉴스