[포토] 김정은, 딸 주애와 신형무기 시험 참관

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북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다.사진속 모니터 화면에 ‘화성포-11마-1형 비행궤도’(붉은색 네모)라는 글씨가 적혔있다.