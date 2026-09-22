정치 북한 [포토] 김정은, 딸 주애와 신형무기 시험 참관 입력 2026-09-22 10:25 수정 2026-09-22 10:25 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/22/20260922800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다.사진속 모니터 화면에 ‘화성포-11마-1형 비행궤도’(붉은색 네모)라는 글씨가 적혔있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지