포항서 ‘북한 상선 부속선’ 침몰…3명 구조·1명 실종

세줄 요약 경북 포항 호미곶 남동방 200㎞ 공해상에서 북한 상선 부속선이 침몰해 4명 중 3명을 구조하고 1명을 찾고 있다. 해경은 일본·러시아 구조당국에 협력을 요청하고 함정과 항공기, 해군 함정 등을 투입해 수색을 이어가고 있다. 포항 공해상 북한 상선 부속선 침몰

3명 구조, 1명 실종 상태로 수색 중

해경·해군·일본 측 공조 수색 전개

이미지 확대 17일 동해지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 10시 52분쯤 해군으로부터 북한 상선 부속선이 침몰해 4명이 실종됐다는 사고 상황을 접수했다. 사진은 실종 위치, 동해지방해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 17일 동해지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 10시 52분쯤 해군으로부터 북한 상선 부속선이 침몰해 4명이 실종됐다는 사고 상황을 접수했다. 사진은 실종 위치, 동해지방해양경찰청 제공

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경북 포항 호미곶 남동방 200㎞ 공해상에서 북한 상선의 부속선이 침몰해 3명을 구조하고 1명을 수색 중이다.17일 동해지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 10시 52분쯤 해군으로부터 북한 상선 부속선이 침몰해 4명이 실종됐다는 사고 상황을 접수했다.동해해경청은 일본과 러시아 구조당국(RCC)에 수색·구조 협력을 요청하는 한편 해경 경비함정 2척과 항공기, 해군 함정, 어업지도선을 현장에 급파해 수색에 나섰다.이후 일본 해상보안청으로부터 낮 12시 18분쯤 3명을 구조했다는 정보 사항을 확인했다.동해해경청은 나머지 실종자 1명을 찾기 위해 수색·구조활동을 이어가고 있다.이종욱 동해해경청장 직무대리는 “공해상에서 발생한 사고지만 인명 구조를 최우선으로 하는 국제적·인도적인 원칙에 따라 가용한 구조 세력을 신속하게 현장에 투입했다”며 “실종자의 조속한 발견과 구조를 위해 수색에 최선을 다하겠다”고 말했다.