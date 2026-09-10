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[포토] 北 신의주에 문 연 불고기 전문식당

입력 2026-09-10 17:09
수정 2026-09-10 17:09
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북한 노동당 기관지 노동신문은 10일 수백석 규모의 신의주 불고기 전문식당이 새로 건설돼 지난 8일 준공식을 진행했다고 보도했다. 신문은 식당에 다양한 형태의 봉사실과 주방·봉사 설비가 갖춰졌다고 전했다.

준공 당일 전쟁노병과 영예군인, 노동혁신자·공로자, 신의주시민 등을 상대로 첫 봉사(서비스)를 시작했다.

온라인뉴스부
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