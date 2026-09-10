정치 북한 [포토] 北 신의주에 문 연 불고기 전문식당 입력 2026-09-10 17:09 수정 2026-09-10 17:09 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/09/10/20260910500255 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 북한 노동당 기관지 노동신문은 10일 수백석 규모의 신의주 불고기 전문식당이 새로 건설돼 지난 8일 준공식을 진행했다고 보도했다. 신문은 식당에 다양한 형태의 봉사실과 주방·봉사 설비가 갖춰졌다고 전했다.준공 당일 전쟁노병과 영예군인, 노동혁신자·공로자, 신의주시민 등을 상대로 첫 봉사(서비스)를 시작했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지