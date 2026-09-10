“권력 2위 자리는 장성택처럼 된다”… 탈북 외교관이 증언한 북한 수령의 ‘신’ 격상 과정 [밀리터리노트]

세줄 요약 탈북한 전직 북한 외교관은 김주애의 호칭 변화와 군사 동행이 우상화 기획의 일부라고 봤다. 북한에선 수령이 성별과 나이를 초월한 신적 존재라 내부 반발 가능성도 낮다고 설명했다. 2인자 부재 구조와 장성택 숙청 사례도 거론했다. 김주애 후계자 조기 부각과 우상화 진행

수령은 성별·나이 초월한 신적 존재로 규정

북한에 독립적 2인자 부재, 장성택 사례

이미지 확대 사격하는 북한 김정은-김주애. 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 찾아 신형 권총을 사격하고 현지 지도를 했다고 12일 보도했다. 사진=조선중앙TV 캡처 2026.03.12. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 사격하는 북한 김정은-김주애. 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 주애와 함께 지난 11일 제2경제위원회 산하 중요군수공장을 찾아 신형 권총을 사격하고 현지 지도를 했다고 12일 보도했다. 사진=조선중앙TV 캡처 2026.03.12. 뉴시스

이미지 확대 리일규 전 북한 정무 참사. 조선일보 제공 닫기 이미지 확대 보기 리일규 전 북한 정무 참사. 조선일보 제공

이미지 확대 북한은 2013년 12월 국가안전보위부 특별군사재판을 열어 장성택에게 ‘국가전복음모의 극악한 범죄’로 사형을 선고하고 이를 바로 집행했다. 양 손을 포승줄에 묶인 장성택이 국가안전보위부원들에게 잡힌 채 법정에 서 있다. 2013.12.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한은 2013년 12월 국가안전보위부 특별군사재판을 열어 장성택에게 ‘국가전복음모의 극악한 범죄’로 사형을 선고하고 이를 바로 집행했다. 양 손을 포승줄에 묶인 장성택이 국가안전보위부원들에게 잡힌 채 법정에 서 있다. 2013.12.13. 연합뉴스

이미지 확대 북한이 지난 20~21일 만수대의사당에서 최고인민회의 제14기 제13차 회의를 개최했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 김정은 국무위원장이 21일 2일차 회의에 참석하기 위해 동생인 김여정 노동당 부부장(맨 뒤) 등 당·정 주요 인사들과 함께 회의장으로 입장하고 있다. [조선중앙TV 화면] 2025.9.22. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한이 지난 20~21일 만수대의사당에서 최고인민회의 제14기 제13차 회의를 개최했다고 조선중앙TV가 22일 보도했다. 김정은 국무위원장이 21일 2일차 회의에 참석하기 위해 동생인 김여정 노동당 부부장(맨 뒤) 등 당·정 주요 인사들과 함께 회의장으로 입장하고 있다. [조선중앙TV 화면] 2025.9.22. 연합뉴스

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북한이 김정은 국무위원장의 딸 김주애를 후계자로 조기 조명하며 권력 세습 절차를 가속화하고 있는 가운데 북한 특유의 1인 독재 체제 아래서 진행되는 ‘수령 신격화’의 실체가 전직 북한 고위 외교관의 증언을 통해 드러났다.2023년 탈북한 리일규 전 쿠바 주재 북한대사관 정무참사는 최근 유튜브 방송에 출연해 김 위원장의 딸 김주애의 위상 변화와 북한 권력 승계 구조의 본질을 상세히 파헤쳤다. 리 전 참사는 김주애에게 적용되는 ‘사랑하는 자제분’에서 ‘존경하는 자제분’으로의 호칭 변화와 군사 현장 동행 등이 단순한 정서적 연출이 아닌, 어린 시절부터 ‘혁명 실록’을 쌓아가는 치밀한 우상화 기획의 일환이라고 분석했다.일각에서는 유교적 전통이 강한 북한 사회에서 어린 여성인 김주애가 최고 권력에 오르는 것에 대한 내부 반발 가능성을 제기해 왔다. 그러나 리 전 참사의 시각은 달랐다. 북한 체제에서 ‘수령’이라는 지위는 일반적인 인간의 성별이나 나이의 범주를 초월한 ‘신’(神)적 존재로 취급된다는 이유에서다.그는 “북한에서 수령으로 낙점되는 순간 남성이나 여성이라는 성별 구분이 사라지고 오직 절대적 수령으로만 받아들여진다”며 “공포정치와 철저한 통제 아래 주민들이나 엘리트 계층에게는 다른 선택지가 존재하지 않는다”고 지적했다.김주애가 전차 시찰이나 사격 등 군사 행보에 자주 모습을 드러내는 것 역시, 젊은 나이에 집권해 ‘혁명 업적’이 부족했던 김 위원장의 한계를 되풀이하지 않기 위해 승계 명분을 미리 축적하는 정교한 작업이다.주목할 또 다른 핵심은 북한 체제의 ‘2인자 부재론’이다. 최근 김 위원장의 동생 김여정 노동당 부부장의 역할 확대를 두고 ‘권력 2위’설이 지속적으로 제기되고 있으나, 북한 권력 구조의 특성상 독립된 2인자의 존재 자체가 불가능하다고 분석한다.리 전 참사는 “북한에 권력 2위가 있다면 장성택처럼 된다”는 강렬한 비유를 들었다. 2013년 김정은 집권 초기, 막강한 영향력을 행사하던 장성택 전 노동당 행정부장이 ‘반당·반혁명 종파 행위’ 혐의로 전격 숙청·처형당했던 사례가 이를 극명하게 보여준다. 북한의 모든 권력 기관과 기구는 수령 1인을 향해 정점 구조로 나열된 ‘병렬식 체제’이며 김여정 역시 수령의 지시를 수행하는 보좌 기구일 뿐 상시 감시 대상에 포함된다는 분석이다.김 위원장의 신변에 이상이 발생하더라도 권력 승계 시스템 자체는 흔들리지 않고 기계적으로 작동할 것이란 전망도 있다. 북한 사회 전체를 감시하고 통제하는 노동당 조직지도부가 조정 역할을 수행하며 승계 절차를 원활히 집행할 구조를 갖추고 있기 때문이다.결국 김주애를 둘러싼 일련의 우상화 작업은 단순한 이미지 정치가 아니라, 백두혈통의 4대 세습을 안착시키고 수령 유일 영도체계를 영속화하기 위한 북한 정권의 고도로 계산된 통치 전략으로 풀이된다.