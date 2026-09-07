[포토] 북, 5천t급 구축함 강건호 취역

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[포토] 북, 5천t급 구축함 강건호 취역

입력 2026-09-07 10:26
수정 2026-09-07 10:52
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조선중앙통신은 7일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 원산항에서 강건호의 취역식이 진행됐다고 보도했다.

김정은 국무위원장은 연설을 통해 핵 무력의 중요성을 거듭 강조하고 해군력 강화를 위해 실행 중인 중요한 계획을 8개월 후에 공개하겠다고 밝혔다.

기념식에는 부인 리설주와 딸 주애가 동행했다.

온라인뉴스부
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