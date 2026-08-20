트럼프 “김정은, 57개 강력한 핵무기 보유…연내 만날 것”

“金과 잘 지내는 건 좋은 일”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 지난달 캘리포리아 산타크루즈 해안에서 어린이를 구한 16세 인명구조원 라이더 윌리엄스를 초청해 대화하고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 지난달 캘리포리아 산타크루즈 해안에서 어린이를 구한 16세 인명구조원 라이더 윌리엄스를 초청해 대화하고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 백악관에서 김정은 북한 국무위원장과 올해 안에 만날 것이라고 말했다. 그는 김 위원장과 편지를 주고받았는지는 밝히지 않았지만, 서로 잘 지내고 있다고 강조했다. 또 김 위원장이 57개의 강력한 핵무기를 보유했다고 언급하며 전임 바이든 행정부를 비판했다. 트럼프, 김정은과 연내 회동 가능성 언급

김정은 핵무기 57기 보유 주장과 관계 강조

김여정, 북미 정상 소통 여부는 모른다 밝혀

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도널드 트럼프 미국 대통령이 북한 김정은 국무위원장과 올해 안에 만날 것이라고 밝혔다.19일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 ‘올해 안에 김정은과 만날 것으로 예상하느냐’는 질문에 “그렇다. 만날 것이다”라고 답했다.트럼프 대통령은 김 위원장과 편지를 교환했느냐는 물음에는 “그건 말할 수 없다”면서도 “하지만 나는 그와 잘 지내고 있다. 내가 그와 잘 지낸다는 사실은 나쁜 게 아니라 좋은 일”이라고 말했다.그러면서 “그는 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “애초에 그런 일이 일어나도록 허용해선 안 됐다. 내가 대통령이었다면 절대 허용하지 않았을 것”이라며 전임 조 바이든 행정부를 비판한 뒤 “하지만 이미 그가 그 무기를 갖게 됐으니 나는 그와 아주 잘 지내고 있다”고 강조했다.트럼프 대통령은 “이란이 핵무기를 갖게 할 수는 없다”면서도 “나는 김정은을 매우 잘 알고 있고 그는 괜찮을 것”이라고 말했다.앞서 이날 북한 김여정 조선노동당 중앙위원회 부장은 북미 정상 간 소통에 대해 “나는 전혀 알지 못하는 일”이라며 “아마도 우리 최고지도부의 대외정책과 관련해 내가 알지 못하고 있는 유일한 사안일 것”이라고 밝혔다.그러면서 “우리 국가수반이 트럼프에 대해 개인적으로 좋은 추억과 감정을 가지고 있다는 데 대해서는 이미 여러 차례 밝힌 바 있다”며 “두 지도자들의 관계는 의연 훌륭하다. 이는 세상이 다 알고 있으며 별로 놀랄 만한 일은 아니라고 본다”고 덧붙였다.