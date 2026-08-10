피싱 미끼 제작은 옛말…北 해커, 이젠 AI로 공격 대상 자동 추적한다 [밀리터리노트]

지니언스 시큐리티 센터, 북한 해킹 조직 ‘김수키’ 최신 공격 정황 분석

단순 미끼 문서 생성을 넘어 로컬 LLM·RAG·AI 에이전트 구축 확인

전 세계 가상자산 피해의 절반 이상 배후… “실행 행위 중심의 EDR 위협 헌팅 시급”

이미지 확대 가상자산을 탈취하는 북한 해커를 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 10. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 가상자산을 탈취하는 북한 해커를 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 10. 서울신문

이미지 확대 해킹, 해커 자료 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 해킹, 해커 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 미국 연방수사국(FBI)이 북한 정보기술(IT) 노동자 위장 취업 관련자들에 대한 정보 제공을 기다린다며 공개한 현상수배 전단. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 연방수사국(FBI)이 북한 정보기술(IT) 노동자 위장 취업 관련자들에 대한 정보 제공을 기다린다며 공개한 현상수배 전단. AP 연합뉴스

세줄 요약 북한 해킹 조직 김수키가 생성형 AI와 로컬 LLM, RAG 환경을 직접 구축해 피싱 문서 제작을 넘어 공격 전 과정을 자동화하려는 정황이 드러났다. 탈취 문서 분석, 표적 식별, 악성코드 개발, 가짜 투자 보고서 작성까지 AI로 효율화하는 모습이다. 김수키, AI로 공격 전 과정 자동화 시도

로컬 LLM·RAG 구축, 문서 분석과 표적 추적

가상자산 탈취 확대, 보안 대응 강화 필요

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북한의 대표적 해킹 조직으로 알려진 ‘김수키’(Kimsuky)가 단순한 이미지 위조나 피싱용 미끼 문서 제작 수준을 넘어 인공지능(AI)을 활용해 공격 전 과정의 자동화를 시도 중인 정황이 포착됐다.10일 보안 전문 기업 지니언스의 시큐리티 센터가 발표한 분석 보고서에 따르면 김수키는 AI 기술을 사이버 공격 체계 전반에 적극적으로 이식하기 위한 연구와 기술 검증을 진행해 온 것으로 드러났다.기존 북한 해커들의 AI 활용은 번역기나 생성형 AI를 이용해 어색하지 않은 한국어 피싱 이메일을 쓰거나 미끼용 금융 보고서를 제작하는 등 주로 ‘공격 준비’ 단계에 치우쳐 있었다. 하지만 최신 분석 결과에서는 해커들이 보안 감시를 피할 수 있는 ‘로컬 대형언어모델’(Local LLM)과 ‘검색증강생성’(RAG) 환경을 직접 구축해 운용 중인 흔적이 다수 식별됐다.외부 서비스(OpenAI 등)로 내부 데이터가 유출되지 않는 올라마(Ollama), GPT4All, 엠스티(Msty) 등 로컬 LLM 관리 도구와 RAG 구성 환경을 비롯해 AI 에이전트 개발 프레임워크까지 자체 구축한 것이다.해커들은 자체 구축한 AI 환경을 통해 탈취한 막대한 양의 문서에서 유용한 정보를 자동으로 추출·분석하고, 타깃으로 삼은 공격 대상을 AI로 자동 추적 및 식별하는 시스템을 테스트하고 있는 것으로 예상된다.특히 AI 기반 코딩 도구인 ‘커서’(Cursor)를 설치해 악성 코드 개발 프로세스를 효율화하고 AI가 생성한 가짜 가상자산·금융 투자 보고서를 한층 정교하게 다듬어 유포하는 정황도 함께 확인됐다.주요 타깃은 비트코인 등 가상자산 관련 분야로, 가상자산 지갑 정보 및 개인 이메일 계정, 특정 웹사이트 가입 이력 등 민감 정보의 노출 여부를 자동 탐색하려는 시도가 지속되고 있다.북한 해커들이 이처럼 AI 기술을 집요하게 도입하는 배경에는 전 세계 가상자산 시장을 노린 대규모 외화벌이 목적이 자리 잡고 있다.블록체인 보안 분석업체들의 통계에 따르면 지난해 북한 연계 해킹 조직이 전 세계에서 탈취한 가상자산 피해액은 약 20억달러(약 2조 7000억원)에 달한다. 이는 글로벌 전체 피해 규모의 60%를 차지하는 수치다. 2016년 이후 북한 연계 해커 조직에 의해 발생한 가상자산 누적 피해액만 총 67억 5000만달러(약 9조 3000억원)에 이른다.올해 들어서도 탈중앙화 금융(DeFi) 및 리스테이킹 프로토콜 등의 취약점을 집중 공격하며 상반기에만 6억 4000만달러(약 1조원) 이상의 코인을 탈취, 전 세계 해킹 피해액의 66% 이상을 차지한 것으로 나타났다.탈취한 가상자산은 믹서(Mixer) 서비스와 탈중앙화 거래소(DEX) 등을 통해 신속하게 세탁돼 정권 유지 및 무기 개발 자금으로 활용되는 것으로 추정된다.전문가들은 해커들이 AI 도구를 공격에 본격 도입함에 따라 사회공학적 산출물의 완성도가 급격히 올라가고 있으며, 이에 따라 공격의 빈도와 속도 역시 비약적으로 증가할 것이라고 경고한다.문종현 지니언스 시큐리티 센터장은 “AI의 발전으로 피싱 문서를 구분하기가 더욱 어려워졌다”며 “이제는 정교해진 문서 내용에 속지 않는 것을 넘어 실행 행위를 실시간으로 탐지하고 차단하는 체계를 선제적으로 마련해야 한다”고 당부했다.