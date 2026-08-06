[포토] ‘백두산의 꽃계절’

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북한의 대외 선전용 관광 매체인 ‘조선관광’이 백두산의 여름 자연경관을 소개하는 영상을 공개했다.6일 조선관광은 ‘백두산의 꽃계절’이라는 제목의 영상을 통해 백두산 일대 고산화원의 풍경을 담은 영상을 선보였다. 영상에는 해발 고지대에 피어난 다양한 야생화와 푸른 초원, 백두산 주변의 자연 경관 등이 담긴 것으로 전해졌다.