정치 북한 [포토] ‘백두산의 꽃계절’ 입력 2026-08-06 17:21 수정 2026-08-06 17:21 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/08/06/20260806800009 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 북한의 대외 선전용 관광 매체인 ‘조선관광’이 백두산의 여름 자연경관을 소개하는 영상을 공개했다.6일 조선관광은 ‘백두산의 꽃계절’이라는 제목의 영상을 통해 백두산 일대 고산화원의 풍경을 담은 영상을 선보였다. 영상에는 해발 고지대에 피어난 다양한 야생화와 푸른 초원, 백두산 주변의 자연 경관 등이 담긴 것으로 전해졌다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지