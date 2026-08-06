[속보] 北, 동해상으로 ‘탄도미사일 추정’ 발사체 발사…42일 만

세줄 요약 북한이 6일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 미상 발사체를 발사했다. 합동참모본부는 제원과 사거리 등을 분석 중이다. 탄도미사일로 확인되면 42일 만의 발사 도발이다. 북한은 지난달에도 전술무기와 순항미사일을 시험했다. 북한, 동해상 미상 발사체 발사

탄도미사일 확인 시 42일 만 도발

합참, 제원·사거리 등 분석 중

이미지 확대 북한이 17일 발사한 단거리 탄도미사일 추정 발사체는 ‘북한판 에이테킴스’(KN-24)인 것으로 파악됐다. 2022.1.18. 조선중앙통신 닫기 이미지 확대 보기 북한이 17일 발사한 단거리 탄도미사일 추정 발사체는 ‘북한판 에이테킴스’(KN-24)인 것으로 파악됐다. 2022.1.18. 조선중앙통신

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북한이 6일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 ‘미상 발사체’를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.합참은 현재 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.이날 북한이 탄도미사일을 발사한 것으로 확인될 경우 42일 만의 탄도미사일 발사 도발이다.앞서 북한은 지난 6월 25일 김정은 국무위원장이 참관하는 가운데 전술탄도미사일, 155㎜ 자주포 사거리 연장탄, 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 등 남측을 사정권에 두는 전술무기 발사 실험을 했다.지난달 3일에는 신형 5000t급 구축함 ‘강건호’에 탑재된 전략순항미사일을 시험발사한 바 있다.