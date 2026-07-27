北 김여정, ARF 비핵화 성명에 반발… “핵 능력 계속 갱신”

인도·태평양 외교장관들 북핵 논의

金 “외부 희망 따라 바뀌는 일 없어”

세줄 요약 김여정 북한 노동당 총무부장은 ARF 의장성명에 ‘한반도 비핵화’가 담긴 데 대해 정세 본질을 왜곡한 적대 행위라고 비난했다. 미국의 비핵화 요구에 동조한 것이라며 강하게 규탄했고, 외부의 수사나 희망으로 현 상황은 바뀌지 않으며 핵 능력은 계속 갱신될 것이라고 했다. ARF 비핵화 성명에 김여정 강한 반발

한반도 정세 왜곡·적대 행위로 규정

북한 핵 능력 계속 갱신 주장

2026-07-28 8면

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김여정 북한 노동당 총무부장이 아세안지역안보포럼(ARF) 의장 성명에서 ‘한반도 비핵화’가 언급된 것과 관련해 “(북한의 핵 능력이) 순간의 정체도 없이 부단히 갱신될 것”이라며 강하게 반발했다.김 부장은 27일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 ARF 의장성명에 대해 “조선반도(한반도) 정세의 본질을 왜곡하고 그 무슨 ‘조선반도의 완전한 비핵화’를 운운하는 한심하기 짝이 없는 의장 성명”이라며 이같이 밝혔다.김 부장은 “미국이 선창하는 ‘비핵화’ 타령에 동조한 연단의 노골적인 적대적 태도에 강한 불만을 표시하며 이를 가장 엄정한 수사적 표현으로 단호히 규탄배격”한다며 “그 어떤 외부 세력의 수사나 ‘희망’에 따라 현존 상황이 바뀌어지는 일은 절대로 없을 것”이라고 강조했다.앞서 지난 23일(현지시간) 인도·태평양 지역 외교장관들은 필리핀 마닐라에서 ARF를 열고 북한의 핵·미사일 위협 등에 관해 논의했다. 25일 공개된 ARF 회의 의장성명에는 “한반도의 완전한 비핵화(CD, Complete Denuclearisation)” 표현이 지난해에 이어 재차 담겼다.다만 ‘완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화’(CVID) 표현은 북한이 ARF에 처음 불참했던 지난해에 이어 올해도 빠졌다. 이는 대북 관계를 개선하려는 한국 정부의 기조가 반영된 것으로 풀이된다.윤민호 통일부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “정부는 국제사회와의 협력을 통해 핵 없는 한반도를 실현해 나간다는 기본 입장에 변함이 없다”며 “날로 증대되고 있는 북핵 문제의 심각성을 고려해 북핵 우선 중단에 중점을 두고 현실적이고 실용적인 해법을 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.