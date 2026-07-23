“낮에 음식 팔고 저녁엔 성매매”…기차역서 남자 만나는 北여성들

생활고 시달리는 北여성들, ‘생계형 성매매’ 나서

이미지 확대 북한 거리 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한 거리 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP 연합뉴스

세줄 요약 북한에서 물가와 환율 급등, 연료비 상승 여파로 생활고가 심해지며 생계형 성매매가 늘었다. 함흥시 등 주요 도시 기차역 주변에서 여성이 증가했고, 낮에는 음식을 팔고 밤에는 성매매로 버는 사례도 전해졌다. 물가·환율 급등 속 생활고 심화

기차역 주변 생계형 성매매 확산

낮 장사·밤 성매매 병행 사례 증가

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최근 북한에서 극심한 생활고로 ‘생계형 성매매’에 나서는 여성들이 늘고 있다는 보도가 나왔다.북한 전문매체 데일리NK는 22일 소식통을 인용해 “최근 함흥시를 비롯한 주요 도시의 기차역 주변에서 성매매를 하는 여성이 늘고 있다”고 전했다.북한의 전반적인 물가 상승으로 장사 자본금이 과거보다 훨씬 많이 필요해지면서 형편이 어려운 여성들이 자본금 없이 돈을 벌 수 있는 성매매에 나서고 있는 것이다.북한에서는 2024년 상반기부터 시장 물가와 환율이 급등하고 있는 것으로 전해졌다. 특히 최근에는 중동 전쟁 여파가 이어지며 연료 가격이 상승했고, 이는 생산 및 물류비용으로 전가되고 있다.결국 생활고에 내몰린 여성들은 낮에는 음식을 팔고 밤에는 성매매에 나서며 돈을 벌고 있다. 소식통은 “함흥시의 경우 과거 한 지역에서 4~5명의 여성이 성매매를 했다면 현재는 7~8명이 성매매로 돈을 벌고 있다”고 설명했다.그러면서 “원래 새로운 여성이 성매매에 뛰어들면 기존에 하던 여성들은 자신들의 돈줄이 줄어든다며 경계하고 싸우기도 했다”며 “하지만 최근에는 손님이 늘어나 서로 손님을 차지하려고 갈등하는 경우는 많지 않다”고 덧붙였다.성매매 행위는 관리자, 손님을 물색하는 모집책, 성매매하는 여성 등 크게 세 역할로 나눠진다. 모집책이 손님을 물색해 관리자에게 연결하면, 대기하던 여성이 관리자가 지정한 곳으로 이동하는 방식이다.이렇게 벌어들인 수입의 60%는 여성이 가진다. 나머지 40%는 관리자가 챙기며, 관리자는 이 가운데 일부를 모집책에게 지급하는 것으로 알려졌다.한국의 경찰에 해당하는 안전원이 성 매수자로 위장해 성매매 행위 단속에 나서고 있지만 실제 현장 적발로 이어지는 사례는 많지 않다. 사실상 손님이 모집책과 관리자를 차례로 거쳐야 성매매 여성과 접촉할 수 있는 구조이기 때문이다.과거에는 성매매 여성들이 직접 거리로 나가 호객 행위를 하기도 했지만, 얼굴을 드러내고 움직이면 단속되기 쉽기에 노출을 최소화하고 있다고 한다.소식통은 데일리NK에 “안전원들은 사복을 입어도 말투나 행동에서 티가 나고, 이 일을 오랫동안 해온 사람들은 직접 접촉한 적이 없더라도 안전원들의 얼굴을 어느 정도 알고 있어 이전처럼 허술하게 단속에 걸리지 않는다”며 “더 큰 문제는 아무리 단속해도 생계를 위해 또다시 같은 일에 뛰어들 수밖에 없는 실정이라는 것”이라고 지적했다.