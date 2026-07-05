[포토] 김정은, 구축함 ‘강건호’ 무기시험 참관

세줄 요약 김정은 북한 국무위원장이 진수식 때 좌초했던 5000t급 구축함 강건호의 전략순항미사일, 함상포, 자동기관포, 전자전 수단 시험을 참관했다. 북한은 전투체계 성능 평가라고 설명했고, 김 위원장은 2개월 내 취역과 해군 전력 강화를 주문했다. 강건호 무기체계 시험 참관 및 성능 검증

전략순항미사일·함포·전자전 수단 발사

김정은, 2개월 내 취역과 해군 강화 지시

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김정은 북한 국무위원장이 진수식 도중 좌초했던 신형 5000t급 구축함 ‘강건호’에 탑재된 미사일과 함포 등 주요 무기체계 시험을 참관했다.조선중앙통신은 “구축함 ‘강건호’의 전투체계 성능 평가 시험계획에 따라 3일 전략순항미사일 시험발사와 함상포 및 자동 기관포(총)들, 전자전 수단들을 비롯한 주요 무기체계들의 시험이 진행”됐다고 5일 보도했다.통신은 “해당 시험은 함에 탑재된 각종 무기 체계에 대한 전투 적용성을 검토, 확증하기 위한 평가공정의 일환”이라고 설명했다.이날 시험에서는 함의 목표 탐지 및 정보 처리 능력, 통합 화력 체계에 대한 검열이 이뤄졌으며, 함상포 등 사격에 이어 전략 순항미사일 발사가 실시됐다.조선중앙TV는 함번 ‘52번’을 단 ‘강건호’의 뱃머리에 장착된 함포와 측면에 배치된 자동기관포에서 각각 진행한 시험발사 영상을 공개했다.희뿌연 연기를 내뿜으며 미사일 10여 발이 연달아 하늘로 솟구치는 장면도 다각도로 공개됐다.발사한 미사일은 화살 계열 순항미사일로, 북한은 이를 최현호와 강건호 등 신형 구축함에 탑재해 해상 핵위협 수단으로 활용하려는 것으로 보인다.북한 매체가 공개한 사진을 보면 미사일을 파란색으로 도장한 모습이 눈에 띄는데 저시인성을 위한 위장 도색일 가능성 등이 제기된다.합동참모본부는 이번 발사에 대해 “군은 7월 3일 북한 강건호에서 동해상으로 발사된 순항 미사일 등을 포착했고, 세부 제원은 한미 정보당국이 정밀 분석 중”이라고 밝혔다.북한은 이번 사격시험에서 함정의 근접방어 능력도 과시했다. 신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장에 따르면 북한은 사격통제 레이더를 개량한 구형 러시아제 AK-630 근접방어무기체계(CIWS)와 다수의 14.5mm 기관포를 함 측면에 배치한 것으로 나타났다.신 사무총장은 “취약한 함 방어능력 강화를 위해 2차 세계대전 함정과 같이 측면에 다수의 방어용 기관포를 탑재하려는 듯하다”고 분석했다.해안가에서 시험을 지켜본 김 위원장은 “최근 우리 무기체계 개발 동향을 보면 우리식 해군 전투체계 발전의 잠재성을 확신할 수 있으며 이는 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세를 변화시키는 데서 커다란 가능성을 제공해준다”고 말했다.김 위원장은 해상 및 수중전투체계들을 개발하고 군사행동 수역에 전개하는 데 필요한 단계별 과업을 제시했다.그는 “우리는 신뢰할 수 있는 전쟁 억제력과 전쟁 수행 능력을 유지하고 부단히 확대하기 위한 사업들을 계속 힘있게 다그쳐나가야 한다”며 “절대적인 힘을 보유하기 위한 우리의 정치적 의지와 결심을 더욱 명백한 행동으로 보여줄 것”이라고 예고했다.김 위원장은 해군 중심의 함대 기지 건설과 각급 조선소의 능력을 확대하기로 한 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 내용을 상기하면서 “국가의 해상주권 수호와 전쟁억제력 행사에서 중요한 위치를 차지하는 우리 해군의 강화를 위하여 국가적인 조치들을 강구”하겠다고 강조했다.김 위원장은 함선 및 무기체계 연구기관 관계자들을 격려한 뒤 ‘강건호’의 시험공정을 끝내고 2개월 이내에 취역하라고 해군에 지시했다. 아울러 함선 공업 발전과 관련한 중요협의회를 소집했다.전문가들은 김 위원장이 못 박은 ‘2개월 내 취역’ 지시가 오는 9월 초 북한 정권수립일(9·9절)을 염두에 둔 것으로 추정했다.‘강건호’는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초했다. 사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행했으나 그동안 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔다.김 위원장 지시대로 ‘강건호’가 두 달 안에 취역한다면, 좌초 사고가 발생한 지 1년여 만에 실전 배치되는 셈이다.앞서 북한은 지난달 23일에도 남포항에서 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’의 취역식을 열고 서해함대 배치를 발표했다.