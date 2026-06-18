[속보] 김여정 “핵보유 영구불변”…G7 ‘北비핵화’ 성명 비난

세줄 요약 김여정은 G7 정상회의 공동선언의 북한 비핵화 촉구를 국가헌법 침해이자 월권행위라고 반발했다. 북한 핵은 공격용이 아닌 자위적 수단이며 정체성과 존속성이 영구불변하다고 주장했고, 비핵화는 절대 성사될 수 없다고 거듭 강조했다. G7 비핵화 촉구에 월권행위 반발

북한 핵 보유는 자위적 수단 주장

비핵화 불가·핵 보유 영구불변 강조

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정이 2019년 3월 2일 베트남 하노이의 호찌민 묘소에서 헌화식에 참석하고 있다. 로이터 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정이 2019년 3월 2일 베트남 하노이의 호찌민 묘소에서 헌화식에 참석하고 있다. 로이터 연합뉴스 자료사진

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김여정 북한 노동당 총무부장이 주요 7개국(G7) 정상회의 공동선언에 담긴 ‘북한의 완전한 비핵화’ 표현을 두고 “월권행위”라고 반발하며 핵 보유 입장을 재확인했다.김 부장은 18일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 G7 정상들의 비핵화 촉구에 대해 “우리 국가헌법에 대한 직접적 침해로 되는 G7의 월권행위에 강한 불만과 유감을 표시하며 이를 가장 명백한 어조로 단호히 규탄배격한다”고 밝혔다.그는 “세계의 평화와 안전, 국제핵전파 방지제도를 파괴하는 주범인 G7은 조선민주주의인민공화국의 주권적 선택을 논할 자격도, 거스를 권리도 없다”고 비난했다.이어 “최종적으로 종결된 사안인 ‘비핵화’가 언제 가도 성사될 수 없다는 것을 그들이 모를 리 없으며 실지로 모른다면 정치적 판별력의 결여, 현실감각의 부족만을 드러낼 뿐”이라고 지적했다.김 부장은 북한의 핵 보유가 공격 목적이 아닌 자위적 수단이라는 기존 주장도 되풀이했다.그는 “핵을 동반한 군사적 위협 앞에 팔짱을 끼고 앉아 있는 것 이상 어리석은 짓은 없을 것”이라며 “적수들로부터 항시적이고 지속적인 핵 위협을 받아온 우리가 스스로를 지키기 위해 획득한 핵이야말로 우리를 해치려는 적수들 외에는 그 누구도 우려심을 가지지 않을 것”이라고 강변했다.이어 “핵은 공화국법이 부여한 주권수호의 강위력한 수단이며 평화보장의 초석”이라며 “자위적, 대응적 수단으로서의 우리의 핵은 정체성도 존속성도 영구불변할 것”이라고 강조했다.그러면서 “핵 보유는 반드시 고수해야 할 우리의 핵심이익이며 ‘비핵화’는 절대로 넘어설 수 없는 불퇴의 선”이라며 “어떤 경우에도, 그 누구에게도 핵보유국의 핵심이익을 건드리는 것은 최악의 재앙적 선택으로 될 것”이라고 위협했다.앞서 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 G7 정상회의 공동선언에는 북한 핵·탄도미사일 프로그램에 대한 우려와 함께 비핵화 촉구 내용이 담겼다.G7 정상들은 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 “북한의 완전한 비핵화를 실현해야 한다”고 밝혔다.한국과 인도, 케냐, 브라질, 이집트 등 초청국 정상들도 해당 공동선언에 함께했다.