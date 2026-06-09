한국전쟁 우의탑 참배… ‘북중 혈맹’ 과시

中지도자 최초 北 간부학교 방문

양국 우정 상징 ‘전나무’ 공동 식수



시 주석 방북기간 김주애는 안 보여

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 북한 국빈 방문 이틀째이자 마지막 날 우의탑을 참배하고 노동당 간부학교를 찾아 김정은 위원장과 전나무를 함께 심었다. 6·25 전쟁을 매개로 한 북중 혈맹과 사회주의 이웃 관계를 강조한 일정이었다. 우의탑 참배, 6·25 전사 중국군 추모

간부학교 방문, 김정은과 전나무 공동 식수

북중 혈맹·사회주의 우호 관계 부각

2026-06-10 5면

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북한을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석이 방북 이틀째이자 마지막날인 9일 한국전쟁에서 전사한 중국인을 기리는 우의탑과 조선노동당 중앙간부학교를 방문해 사회주의 이웃 국가간의 관계를 강조했다.중국 관영 신화통신은 이날 오전 10시 40분쯤 시 주석과 부인 펑리위안 여사가 김정은 북한 국무위원장, 부인 리설주 여사와 함께 자동차로 모란봉 기슭의 조중우의탑을 찾았다고 전했다. 시 주석은 ‘중국인민지원군 열사 영원불멸’이란 문구가 적힌 화환 앞에서 묵념했다.1959년 건립된 우의탑은 6·25전쟁에서 전사한 중국군을 기리는 기념물로 중국 인사들이 북한을 방문할 때마다 필수적으로 들리는 곳이다. 시 주석 역시 부주석 신분이었던 2008년과 2019년 국빈 방문 때 우의탑을 방문했으며 방명록에 ‘선열을 기리고, 대대로 우호를 이어가자’는 글을 남겼다.북한 노동당의 심장이라 할 수 있는 간부학교에서 시 주석과 김 위원장은 양국의 우정을 상징하는 전나무를 공동 식수했다. 중국 최고지도자가 노동당 간부학교를 방문한 것은 시 주석이 처음이다.시 주석은 김 위원장의 안내로 북중 관계에 대한 수업을 참관하며 여러 차례 고개를 끄덕였다고 통신은 보도했다. 양국 지도자는 전기 카트를 타고 학교 내부를 둘러본 뒤 교내 전나무 한 그루에 함께 흙을 붓고 물을 주었다. ‘북중 우의는 영원히 푸르다’란 뜻이 새겨진 전나무 앞 표지석은 차이치 중국공산당 상무위원과 김재룡 노동당 정치국 상무위원이 공동으로 제막했다. 차이치는 간부학교와 비슷한 성격의 중앙 당교 교장을 겸임하고 있어 시 주석에 이어 중국 공산당 내의 2인자로 평가받고 있다.6·25 전쟁으로 맺은 북중 혈맹 관계를 부각하고 사회주의 이념을 공유하는 이웃 국가란 점을 내세운 이날 일정을 끝으로 시 주석은 1박 2일간의 북한 방문을 마무리했다.한편 이번 시 주석 방북 기간 김 위원장의 딸 주애는 공식 행사에서 포착되지 않아 의도적으로 노출을 줄였다는 분석이 나온다.