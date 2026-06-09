한국전쟁 우의탑 참배… ‘북중 혈맹’ 과시

中지도자 최초 北 간부학교 방문
북한을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석이 방북 이틀째이자 마지막날인 9일 한국전쟁에서 전사한 중국인을 기리는 우의탑과 조선노동당 중앙간부학교를 방문해 사회주의 이웃 국가간의 관계를 강조했다.
양국 우정 상징 ‘전나무’ 공동 식수
시 주석 방북기간 김주애는 안 보여
중국 관영 신화통신은 이날 오전 10시 40분쯤 시 주석과 부인 펑리위안 여사가 김정은 북한 국무위원장, 부인 리설주 여사와 함께 자동차로 모란봉 기슭의 조중우의탑을 찾았다고 전했다. 시 주석은 ‘중국인민지원군 열사 영원불멸’이란 문구가 적힌 화환 앞에서 묵념했다.
1959년 건립된 우의탑은 6·25전쟁에서 전사한 중국군을 기리는 기념물로 중국 인사들이 북한을 방문할 때마다 필수적으로 들리는 곳이다. 시 주석 역시 부주석 신분이었던 2008년과 2019년 국빈 방문 때 우의탑을 방문했으며 방명록에 ‘선열을 기리고, 대대로 우호를 이어가자’는 글을 남겼다.
북한 노동당의 심장이라 할 수 있는 간부학교에서 시 주석과 김 위원장은 양국의 우정을 상징하는 전나무를 공동 식수했다. 중국 최고지도자가 노동당 간부학교를 방문한 것은 시 주석이 처음이다.
시 주석은 김 위원장의 안내로 북중 관계에 대한 수업을 참관하며 여러 차례 고개를 끄덕였다고 통신은 보도했다. 양국 지도자는 전기 카트를 타고 학교 내부를 둘러본 뒤 교내 전나무 한 그루에 함께 흙을 붓고 물을 주었다. ‘북중 우의는 영원히 푸르다’란 뜻이 새겨진 전나무 앞 표지석은 차이치 중국공산당 상무위원과 김재룡 노동당 정치국 상무위원이 공동으로 제막했다. 차이치는 간부학교와 비슷한 성격의 중앙 당교 교장을 겸임하고 있어 시 주석에 이어 중국 공산당 내의 2인자로 평가받고 있다.
6·25 전쟁으로 맺은 북중 혈맹 관계를 부각하고 사회주의 이념을 공유하는 이웃 국가란 점을 내세운 이날 일정을 끝으로 시 주석은 1박 2일간의 북한 방문을 마무리했다.
한편 이번 시 주석 방북 기간 김 위원장의 딸 주애는 공식 행사에서 포착되지 않아 의도적으로 노출을 줄였다는 분석이 나온다.
세줄 요약
- 우의탑 참배, 6·25 전사 중국군 추모
- 간부학교 방문, 김정은과 전나무 공동 식수
- 북중 혈맹·사회주의 우호 관계 부각
2026-06-10 5면
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