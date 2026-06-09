김정은 부부 공항 마중… 레드카펫 깔고 예포 발사

北 시진핑 국빈 방문 환영식 풍경

이미지 확대 8일 북한 평양 순안공항에서 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장 부부가 박수를 치며 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다.

중국중앙(CC)TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 8일 북한 평양 순안공항에서 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장 부부가 박수를 치며 시진핑 중국 국가주석을 맞이하고 있다.

중국중앙(CC)TV 캡처

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 7년 만에 북한을 방문해 김정은 부부의 공항 마중을 받았다. 평양 순안공항과 김일성광장에는 레드카펫, 예포, 백마 기병대가 동원됐고, 북한 주민들은 국기를 흔들며 환영했다. 김주애의 동행 여부는 확인되지 않았다. 시진핑 7년 만의 방북, 김정은 부부 공항 마중

순안공항 레드카펫·예포·꽃다발 동원한 의전

김일성광장 백마 기병대·군악대·시민 환영

2026-06-09 6면

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시진핑 중국 국가주석이 7년만에 북한을 찾은 8일 김정은 북한 국무위원장은 부인 리설주 여사와 함께 직접 공항으로 마중 나가서 극진하게 환영했다.2019년에 이어 국가주석으로는 두 번째로 북한을 찾은 시 주석은 7년전과 마찬가지로 부인 펑리위안 여사와 동행했다. 1박2일 일정의 이번 방문은 시 주석의 올해 첫 해외순방으로, 그는 2008년 부주석 시절에도 첫 해외 순방지로 북한을 선택한 바 있다.평양 순안공항에 시 주석의 전용기가 도착하자 레드카펫이 깔리고 김 위원장 부부는 나란히 서서 손뼉을 치며 영접했다. 전용기에서 내린 시 주석은 김 위원장과 악수를 나눴고 북한 어린이로부터 환영의 꽃다발을 받았다. 공항에는 사열대가 도열했고, ‘시진핑 동지를 열렬히 환영합니다’, ‘조중 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세’란 간판이 내걸렸다.중국 관영 신화통신이 공개한 십여 초 분량의 공항 영상에서 김 위원장의 딸 주애의 모습은 확인되지 않았다. 주애는 지난해 9월 김 위원장이 2차 세계대전 80주년 기념 열병식에 참석하기 위해 중국을 방문했을 때 동행한 바 있어, 이번에도 공식 의전에 함께할지 이목이 쏠렸다.시 주석은 중국 오성홍기와 북한 인공기가 나란히 나부끼는 평양 시내를 수십 대의 오토바이 호위를 받으며 달려 환영행사가 준비된 김일성광장으로 이동했다.김일성광장에는 양국 최고지도자의 거대한 초상화와 북중 우의 관계를 과시하는 ‘조중친선은 영원하라’, ‘조중 인민들 사이의 친선단결 만세’ 등의 구호가 걸렸다. 환영식에는 백마를 탄 기병대와 군악대가 도열했으며, 21발의 예포가 발사됐다. 의장대는 시 주석을 향해 “시진핑 동지의 건강을 기원한다”고 외쳤다.시 주석은 김 위원장과 함께 의장대를 사열한 뒤 나란히 광장에 깔린 레드카펫을 걸으며 환호하는 북한 어린이들에게 손을 흔들었다. 한복, 양복, 흰색 드레스 등을 차려입은 어린이들은 풍선을 들고 팔짝팔짝 뛰면서 중국 최고지도자를 환영했다.환영식이 끝난 뒤 시 주석 부부는 김 위원장 부부의 안내를 받으며 숙소인 금수산 영빈관으로 이동했다. 공항과 김일성광장, 영빈관으로 시 주석 부부가 이동할 때마다 평양 시민들은 도로 양쪽에서 국기를 흔드는 ‘특급 의전’을 펼쳤다. 신화통신은 북한 주민들이 자발적으로 시 주석 환영에 나섰다고 전했다. 금수산 영빈관은 2019년 시 주석 첫 국빈 방문 때 처음 공개된 귀빈 숙소로, 최근 대대적인 공사를 진행해 시설을 한층 더 업그레이드한 것으로 알려졌다.시 주석은 이번 방북을 통해 중국 최고지도자로 북한을 두 번이나 국빈 방문한 첫 사례를 남겼다. 2005년 후진타오 주석과 2001년 장쩌민 주석의 방북은 2박 3일로 일정은 길었지만 국빈 방문보다 격이 낮은 공식 친선 방문이었다.