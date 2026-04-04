김정은 가슴 ‘콕’…北 김주애, 독보적 위치 재확인

이미지 확대 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 김주애와 함께 평양 ‘화성지구 4단계’ 구역의 상업·편의시설을 점검했다고 3일 보도했다. 조선중앙TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 딸 김주애와 함께 평양 ‘화성지구 4단계’ 구역의 상업·편의시설을 점검했다고 3일 보도했다. 조선중앙TV 캡처

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김정은 북한 국무위원장 딸 김주애가 평양의 신축 상업지구를 시찰하던 중에 이례적으로 자유분방한 모습을 연출했다.조선중앙통신은 지난 3일 김 위원장이 완공을 앞둔 화성지구 4단계 구역의 봉사시설들을 돌아보며 운영 준비 상태를 점검했다고 보도했다. 이번 시찰에서 가장 눈길을 끈 것은 김주애의 파격적인 행동이다.북한 매체가 공개한 영상과 사진 속에서 김주애는 김 위원장과 대화를 나누던 중 손가락으로 아빠의 가슴팍을 찌르는 듯한 장난기 어린 모습을 보였다. 최고 존엄으로 추앙받는 지도자를 상대로 한 행동이 공식 매체를 통해 여과 없이 송출된 것은 의도된 것이라는 해석이다.김 위원장이 시설 관계자들에게 진지하게 훈시를 이어가는 도중에도 김주애는 옆에 설치된 캣타워 형태의 구조물 주변을 자유분방하게 돌아다니며 행사에 집중하지 않는 모습을 보였다. 이는 북한 내에서 김주애가 누리는 독보적인 지위와 권위를 상징적으로 보여주는 대목이다.전문가들은 북한이 이처럼 파격적인 장면을 공개한 배경에 고도의 전략이 깔려 있다고 분석한다. 우선 김 위원장이 권위적인 독재자의 모습에서 벗어나 자상한 아버지라는 이미지를 부각함으로써 ‘인민 친화적 지도자’ 상을 구축하려 한다고 분석했다.또 김주애에게 부여된 특별한 자유와 거리낌 없는 행동은 그의 격상된 정치적 위상을 대내외에 과시하는 동시에, ‘백두혈통’의 자연스러운 후계 구도를 공고히 하려는 의도로 보인다.