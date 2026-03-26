얼싸안은 김정은·루카셴코… ‘푸틴 꽃다발’ 들고 찾아간 곳은 [포착]

이미지 확대 북한을 처음 방문한 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 환영식이 열린 평양 김일성광장에서 김정은 국무위원장을 만나 반갑게 인사를 나누고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한을 처음 방문한 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 환영식이 열린 평양 김일성광장에서 김정은 국무위원장을 만나 반갑게 인사를 나누고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 EPA 연합뉴스

이미지 확대 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 북한 평양 외곽의 공항에 도착하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 북한 평양 외곽의 공항에 도착하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 AP 연합뉴스

이미지 확대 북한을 처음 방문한 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 환영식이 열린 평양 김일성광장에서 김정은 국무위원장과 행사에 참석하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한을 처음 방문한 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 환영식이 열린 평양 김일성광장에서 김정은 국무위원장과 행사에 참석하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 AP 연합뉴스

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이미지 확대 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 북한 평양 금수산 태양궁전을 방문해 김일성·김정일 동상에 헌화하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 25일 북한 평양 금수산 태양궁전을 방문해 김일성·김정일 동상에 헌화하고 있다. 2026.3.25 벨라루스 대통령실 제공 EPA 연합뉴스

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우크라이나 전쟁 후 친러 국가인 벨라루스와 북한의 관계가 부쩍 가까워진 가운데 알렉산드로 루카셴코 벨라루스 대통령이 북한을 처음 방문했다. 이번 방북은 김정은 국무위원장의 초청으로 이뤄졌다.조선중앙통신은 26일 “우리나라를 공식 방문하는 벨라루스공화국 대통령 알렉산드르 루카셴코 동지가 25일 전용기로 평양에 도착했다”고 보도했다.통신에 따르면 루카셴코 대통령은 이번 방북에 유리 슐레이코 부총리를 비롯해 외무·보건·교육·공업부 장관을 수행원으로 대동했다. 김덕훈 내각 제1부총리와 김정규 외무성 부상이 공항에 나가 이들을 맞이했다.평양 김일성광장에서는 인민군 명예위병대와 명예기병대, 국방성중앙군악단이 정렬한 가운데 루카셴코 대통령 환영식이 성대하게 열렸다.김 위원장은 루카셴코 대통령이 탄 차가 광장에 도착하자 직접 나가 그를 맞이했다.환영식에는 인공기와 벨라루스 국기가 세워져 있으며 명예위병대, 명예기병대, 국방성 중앙군악단이 정렬했다. 조용원 최고인민회의 상임위원회 위원장, 김재룡·리일환·김성남 당 비서, 최선희 외무상 등이 환영식에 참석했다.김 위원장과 루카셴코 대통령은 함께 단상에 올랐다. 그러자 21발의 예포가 터지며 벨라루스와 북한의 국가가 연주됐다. 루카셴코 대통령은 김 위원장의 안내를 받아 명예위병대를 사열했다.두 정상은 옛 소련군을 추모하는 해방탑을 찾아 헌화했다. 평양 해방탑은 1945년 북한 지역에서 일본군을 몰아내다 전사한 소련군을 추모하는 상징물이다.루카셴코 대통령은 김일성·김정일 시신이 안치된 금수산태양궁전도 찾아 자신의 명의로 꽃바구니와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 보낸 꽃다발을 김일성·김정일 동상에 헌화했다.루카셴코 대통령은 25~26일 이틀간 북한에 머물면서 김 위원장과 정상회담을 할 예정이다.벨라루스의 국영 벨타통신은 “양국은 관계 발전을 위한 다양한 분야에서의 협력 방안과 실행 가능한 협력사업을 논의할 것”이라며 “루카셴코 대통령의 방북이 양국 관계의 제도적 틀을 강화하고 양국 간 보다 적극적인 협력을 촉진할 것으로 기대된다”고 전했다.