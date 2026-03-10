정치 북한 [속보] 김여정, 한미연합훈련에 반발…“끔찍한 결과 초래할 수 있어” 하승연 기자 입력 2026-03-10 09:12 수정 2026-03-10 09:12 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/10/20260310500028 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 2020.3.4 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장. 2020.3.4 연합뉴스 자료사진 [속보] 김여정, 한미연합훈련에 반발…“끔찍한 결과 초래할 수 있어” 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지