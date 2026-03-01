[속보] 北 “미국·이스라엘 후안무치 불량배적 행태 강력 규탄”

이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석 북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 평양 김일성광장에서 열린 25일 밤 김정은 국무위원장이 딸 주애가 지켜보는 가운데 연설을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석 북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 평양 김일성광장에서 열린 25일 밤 김정은 국무위원장이 딸 주애가 지켜보는 가운데 연설을 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 이란을 기습 공격한 미국과 이스라엘을 향해 “불법무도한 침략행위이며 가장 추악한 형태의 주권침해”라며 강하게 비난했다.북한은 1일 외무성 대변인 담화를 통해 “조선민주주의인민공화국은 공인된 국제법 위에 국내법을 올려놓고 저들의 이기적, 패권적 야욕 달성을 위해서라면 군사력의 남용도 서슴지 않고 있는 미국과 이스라엘의 후안무치한 불량배적 행태를 가장 강력한 어조로 규탄한다”고 밝혔다.외무성은 “미국의 대이란 군사적 위협이 현실적인 군사적 침공으로 이어질 것이라는 사실은 이미 가능한 예측 범위 내에 있었다”며 “미국의 패권적, 불량배적 속성으로부터 반드시 그렇게 될 수밖에 없는 논리적 귀결”이라고 지적했다.또한 “올해 들어 국제사회가 목격하고 있는 미국의 패권행위 증가는 세계의 평화와 안정을 붕괴시키는 그들의 파괴적 역할과 그 엄중한 후과에 대한 실증적 사례로 되고 있다”며 “강력한 대응과 충분한 저항에 직면하지 않는 폭제의 강권과 전횡은 지역 정세의 당사국들이 값비싼 대가를 치르게 만들고 있다”고 강조했다.이어 이번 사태가 중동 지역과 무관한 지역에도 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.외무성은 “세계는 수십년전 미국이 저들의 패권적 이익을 위해 중동 지역의 평화를 파괴하고 그로 인해 종당에는 저들의 지정학적 실패와 전략적 좌절을 가져온 역사를 재조명하고 있다”며 “그 무엇으로도 정당화될 수 없는 미국과 이스라엘의 침략전쟁 행위는 그 어떤 경우에도 용납될 수 없다”고 밝혔다.그러면서 “지역의 당사국들과 이해 관계국들은 거짓 평화의 간판 밑에 침략과 전쟁을 선택한 불법 행위자들의 본질을 정확히 파악해야 한다”며 “중동 정세 흐름의 본도를 평화와 안정으로 되돌려 세우는 데 응당한 책임을 다해야 할 것”이라고 덧붙였다.북한은 지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 당시에도 외무성 대변인의 기자와 문답 형식으로 미국을 비난했다. 이번 담화 역시 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 비난하지는 않았다.