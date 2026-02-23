北 최고 지도부 물갈이…공식서열 2위 최룡해도 빠져

이미지 확대 북한 노동당 9차 대회 주석단 1열에 앉은 최룡해 최고인민위원회 상임위원장 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 북한 노동당 9차 대회 주석단 1열에 앉은 최룡해 최고인민위원회 상임위원장 모습. 뉴스1

북한의 제9차 노동당 대회에서 선출된 당 중앙위원회 9기 지도부 명단에 김정은 정권의 ‘공식 의전서열 2위’인 최룡해 최고인민회의 상임위원장의 이름이 빠졌다. 세대교체 차원에서 최 상임위원장이 일선에서 퇴진했을 것이란 관측이 나온다.당 기관지 노동신문은 23일 9차 당 대회 4일 차인 22일 새로 선출된 당 중앙위원회 위원과 후보위원 명단을 공개했다. 이들은 다음 당 대회까지 5년 동안 당의 주요 결정에 관여하는 지도부로 활동하게 된다. 공개된 위원 명단을 보면 김정은 당 총비서 아래로 박태성 내각총리, 조용원 당 비서, 리일환 당 비서 등 당 중앙위원회 8기에서 활동한 주요 고위 간부들의 이름이 대부분 포함됐다.이번 대회에서는 138명이 당 중앙위 위원으로 선거되고, 111명이 당 중앙위 후보위원으로 뽑혔는데, 이는 8차 당 대회 때 선출된 인원과 동일하다. 가장 눈에 띄는 변화는 북한 헌법상 ‘최고주권기관’인 최고인민회의에서 상임위원장을 7년째 맡아온 최 상임위원장의 탈락이다. 최고인민회의 상임위원장은 당연직으로 당 정치국 상무위원도 겸임하는데 그가 중앙위원은 물론 후보위원에도 이름을 올리지 못했다는 사실은 향후 상임위원장에서도 물러날 것임을 시사한다.그는 2019년 북한의 국회 격인 최고인민회의의 상임위원회 위원장에 오르며 공식 서열 2위가 됐다. 또 국무위원회의 제1부위원장, 노동당의 최고위 직책인 정치국 상무위원에 임명되는 등 북한의 고위직을 두루 겸하면서 김 총비서에 이어 2인자로 평가받았다.최 상임위원장은 김일성 주석과 항일 빨치산 투쟁을 함께한 최현 전 인민무력부장의 아들이다. 최현은 북한의 개국 공신 중 하나로, 김 주석의 최측근이었다. 최근 북한은 5000t급 신형 구축함의 이름을 ‘최현호’로 명명할 정도로 북한 역사에서 상징적 인물 중 하나다.최 상임위원장은 대표적인 ‘혁명 2세대’로, 김정일·김정은 정권에서 승승장구했다. 그는 항상 권력 가까이에 있었다. 2007년 남북 정상회담 때 황해도 당 비서로 군사분계선을 걸어서 넘은 노무현 전 대통령을 영접하기도 했다. 군인 출신이 아님에도 군의 정치사업을 총괄하는 총정치국장을 맡았고, 고위직 인사를 책임지는 당 조직지도부장도 역임했다. 이어 2014년 인천 아시안게임 때 파견된 특사단에 포함되기도 했다.