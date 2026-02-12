[포토] 북한, 청년학생들 백두산 답사 행군

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 전국 청년학생들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군대가 지난 11일 혁명의 성산 백두산에 올랐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다.북한 청년 백두산 답사 행군은 겨울철(특히 2019년 이후)부터 대대적으로 강조되는 ‘혁명전적지’ 순례로, 청년들의 사상 단속과 결속을 강화하는 목적으로 실시됐다.