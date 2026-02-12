정치 북한 [포토] 북한, 청년학생들 백두산 답사 행군 입력 2026-02-12 10:25 수정 2026-02-12 10:25 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/02/12/20260212500097 URL 복사 댓글 0 북한 전국 청년학생들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군대가 지난 11일 혁명의 성산 백두산에 올랐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다.북한 청년 백두산 답사 행군은 겨울철(특히 2019년 이후)부터 대대적으로 강조되는 ‘혁명전적지’ 순례로, 청년들의 사상 단속과 결속을 강화하는 목적으로 실시됐다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지