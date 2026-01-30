[포토] 김정은, 새해 첫 지방 건설 현장 착공식 참석

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 새해 첫 지방 생산시설 착공식에 참석해 3년 차를 맞은 역점 사업인 ‘지방발전 20×10 정책’의 성과를 자찬하고 군인 건설자를 독려했다.조선중앙통신은 30일 “새년도 지방발전 정책 대상 건설의 시발로 되는 성대한 착공식”이 전날 황해남도 은률군에서 김 위원장이 참석한 가운데 진행됐다고 보도했다.김 위원장은 착공식 연설에서 “지방 발전 정책 실행 3년째인 올해에 은률군을 비롯한 나라의 20개 지역에는 지방공업공장들과 함께 보건시설, 종합봉사소들이 다 같이 일떠서게 될 것”이라며 “전국의 시, 군들의 근 3분의 1이 개벽하게 될 것”이라고 말했다.이어 “전국적 범위에서 인민생활을 근본적으로, 연속적으로 개변향상시키려는 확고한 의지의 실증”이라며 “지방발전정책 실행의 줄기찬 기세와 년년이 장성하는 우리 국가의 발전 잠재력을 확실하게 보여준다”고 자평했다.그는 “2년간에 걸친 우리 당 지방발전정책 실행 과정에 경제토대 구축과 지방공업의 경쟁력, 지방에 대한 인식 영역에서 일어난 변화”를 언급하면서 “연차별 계획들을 혁신적이고 과학적인 방법론에 의거하여 강력하게, 철저하게 실행해 나갈 것”이라고 강조했다.김 위원장은 지방 건설 현장에 동원되고 있는 군인 건설자들에게 감사를 표하며 “우리 군대는 건국 이래 처음으로 되는 역사적 위업 수행의 전위대이고 인민의 행복의 창조자들”이라고 격려했다.김 위원장은 간부들과 착공식장에서 첫 삽을 뜨고 직접 발파 버튼을 눌렀다.김정은 정권은 2024년부터 매년 20개 군에 현대적인 지방공업공장을 건설해 10년 안에 전국 인민의 물질문화 생활 수준을 한 단계 발전시키겠다며 ‘지방발전 20×10 정책’을 추진해 왔다.