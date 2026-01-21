닫기 이미지 확대 보기

공장 현대화 차질에 질타… 김정은, 현장서 내각 부총리 해임

김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 기간산업 설비 생산 공장의 현대화 준공식에 참석해 공장을 시찰하고 있다. 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “룡성기계연합기업소 1단계 개건(리모델링) 현대화 대상 준공식이 1월 19일 진행됐다”고 전하며 이 사진을 공개했다. 김 위원장은 이날 준공식에서 공장 현대화 차질을 강하게 질타하고 기계공업을 담당하는 양승호 내각 부총리를 현장에서 해임했다.

함흥 노동신문 뉴스1