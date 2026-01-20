공장 현대화 차질에 질타… 김정은, 현장서 내각 부총리 해임

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

공장 현대화 차질에 질타… 김정은, 현장서 내각 부총리 해임

입력 2026-01-20 18:10
수정 2026-01-20 18:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
공장 현대화 차질에 질타… 김정은, 현장서 내각 부총리 해임
공장 현대화 차질에 질타… 김정은, 현장서 내각 부총리 해임 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 기간산업 설비 생산 공장의 현대화 준공식에 참석해 공장을 시찰하고 있다. 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “룡성기계연합기업소 1단계 개건(리모델링) 현대화 대상 준공식이 1월 19일 진행됐다”고 전하며 이 사진을 공개했다. 김 위원장은 이날 준공식에서 공장 현대화 차질을 강하게 질타하고 기계공업을 담당하는 양승호 내각 부총리를 현장에서 해임했다.
함흥 노동신문 뉴스1


김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 기간산업 설비 생산 공장의 현대화 준공식에 참석해 공장을 시찰하고 있다. 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “룡성기계연합기업소 1단계 개건(리모델링) 현대화 대상 준공식이 1월 19일 진행됐다”고 전하며 이 사진을 공개했다. 김 위원장은 이날 준공식에서 공장 현대화 차질을 강하게 질타하고 기계공업을 담당하는 양승호 내각 부총리를 현장에서 해임했다.

함흥 노동신문 뉴스1

2026-01-21 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로