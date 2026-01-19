[포토] 北, 계급교양관에 ‘한국은 적대국’ 전시 등장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 선언한 북한이 대미·대남 적개심을 주입하는 공간인 ‘계급교양관’에 “한국은 제1의 적대국”이라는 내용의 게시물을 설치한 것으로 나타났다.조선중앙통신은 19일 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 창립 80주년 기념행사 참가자들이 평양 시내 중앙계급교양관을 참관했다며 군인들이 강사의 설명을 듣는 사진을 보도했다.사진에 공개된 내부 모습을 보면 두 개 벽면에 대남 적개심을 부추기는 내용이 빼곡히 설치돼 있다.벽면 상단에는 각각 “한국은 제1의 적대국, 불변의 주적”, “우리의 ‘제도 전복’, ‘정권 종말’로 일관된 대결 광기”라는 문구가 크게 부착됐다.또 “대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다”는 내용의 남한 헌법 3조를 게시한 모습도 포착됐다. 북한은 한국이 적대 노선을 유지하고 흡수통일을 노리고 있다는 선전의 근거로 헌법 3조를 활용하고 있는 것으로 보인다.이는 김정은 국무위원장이 지난해 9월 최고인민회의 연설에서 이승만 전 대통령이 1948년 7월 흡수통일 의지가 담긴 ‘대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다’는 조문이 포함된 헌법을 공포했다면서 “우리 국가에 가장 적대적인 태생적 본성을 성문화했다”고 비난한 연장선상의 조치로 풀이된다.김 위원장은 2024년 1월 최고인민회의 연설에선 “대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로, 불변의 주적으로 확고히 간주하도록 교육교양 사업을 강화한다는 것”을 헌법 조문에 명기해야 한다고 밝히기도 했다.중앙계급교양관은 북한의 ‘계급교양 거점’ 중 하나로 평양 보통강변에 2016년 개관했다. 이곳은 한국, 미국, 일본 등 이른바 적대 세력들과의 ‘대결 의식’을 고취하는 각종 자료를 전시해 주민들에게 사상 교육을 하는 공간이다.북한 당국이 이런 공간에 “한국은 제1의 적대국”이라는 게시물을 설치하고 젊은 세대가 관람하도록 하는 것은 주민들 사이에 ‘적대적 두 국가’ 의식을 본격적으로 고착하려는 시도로 풀이된다.