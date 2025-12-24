[포토] 생산된 ‘빵’ 들어 보이는 北주민들

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 도농 격차를 줄이기 위해 역점 사업으로 추진하는 ‘지방발전 20×10 정책’에 따라 각지에서 지방공업공장 준공식을 이어가고 있다.조선중앙통신은 24일 함경북도 길주군에서 전날 리일환 노동당 선전비서, 정경택 군 총정치국장, 박정근 내각부총리 겸 국가계획위원장 등이 참석한 가운데 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 보도했다.함경북도 길주군은 북한이 6차례 핵실험을 한 풍계리 핵실험장이 있는 곳으로 국내에도 잘 알려진 지역이다.북한의 ‘지방발전 20×10 정책’은 매년 20개 군에 현대적인 지방공업공장을 건설해 10년 안에 전국 인민의 물질문화 생활 수준을 한 단계 발전시키겠다는 사업이다.지방 주민들에게 생필품 공급을 확대해 수도 평양과의 심각한 생활 수준 격차를 완화하고 민심 이반을 막겠다는 의도가 깔려 있다.특히 북한은 내년 초 9차 노동당 대회를 앞두고 지방발전 정책 성과를 내고 이를 주민들에게 선전하는 데 총력을 기울이는 모습이다.김정은 국무위원장은 이달 3일 평안남도 신양군, 북창군, 은산군 공장을 찾은 자리에서 “모든 지방공업공장들이 12월 중에 진행되는 준공식과 조업식 전까지 사소한 결점도 없이 운영 준비를 책임적으로 갖추라”고 지시했다.이후 김 위원장은 물론 노동당 고위 간부들이 각 지역에서 열리는 지방공업공장 준공식에 참석하며 관련 관영매체 보도가 연일 이어지고 있다.지난 20일에는 박태성 내각 총리가 황해남도 배천군, 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 황해북도 곡산군, 주창일 당 선전선동부장이 양강도 김정숙군, 오수용 당 경제정책 총고문이 강원도 세포군에서 열린 준공식에 각각 참석했다.