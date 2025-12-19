[포토] 간장 시식하는 김정은

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 ‘지방발전 20x10 정책’에 따라 지어진 지방공업공장 준공식을 사흘 만에 다시 찾아 ‘자력갱생’을 강조했다.조선중앙통신은 19일 김 위원장이 전날 황해남도 장연군 지방공업공장 준공식에서 준공 테이프를 끊고, 공장 내부 시설을 둘러봤다고 보도했다.김 위원장은 “자력갱생의 기치를 높이 들고 우리 식으로 발전과 번영의 길을 억척같이 개척하며 용감히 분투할 때 이루지 못할 이상이 없다”며 “사회주의 지상낙원을 반드시 일떠세울수 있다는 믿음을 더욱 굳게 하였다”고 밝혔다.그는 “지방발전의 기초를 튼튼히 다지고 지역 인민들의 물질문화생활 수준을 획기적으로 높임으로써 나라의 모든 시, 군들을 자급자족하고 잘사는 지역으로 만드는 것이 우리 당의 숙원이며 지방발전 정책의 기본 목표”라고 역설했다.김 위원장은 식료공장에서 만들어진 된장과 간장 등을 시식하고 맥주 생산 공정을 살펴봤다.그러면서 “제품의 맛과 질은 생산자들의 정성과 기능의 결실”이라며 원료 선별부터 제품 출하에 이르는 공정을 표준화한 지도서를 만들고 각지의 지방공업공장 간 제품 및 품질 경쟁을 적극적으로 벌여야 한다고 주문했다.북한은 최근 도농 격차를 줄이겠다는 ‘지방발전 20×10 정책’의 성과를 내기 위해 전국 각지에서 지방공업공장 준공식을 잇따라 열고 있다.김 위원장은 지난 15일에도 부인 리설주 여사와 딸 주애를 대동하고 평양시 외곽 강동군에 건설된 공장과 종합봉사소 준공식에 참석했다.이는 내년 초 제9차 당 대회를 앞두고 지방 발전 정책의 결과물을 핵심 성과로 내세우려는 의도로 풀이된다.지난 9일부터 11일까지 열린 노동당 제8기 제13차 전원회의에서는 내년에 건설 사업을 벌일 20개 시·군을 확정했다.