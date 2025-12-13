“북한도 우리 제품 구매”…유엔 대북제재 비웃는 中 드론 회사

방금 들어온 뉴스

"북한도 우리 제품 구매"…유엔 대북제재 비웃는 中 드론 회사

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-13 10:53
수정 2025-12-13 11:42
2023년 북한 농업 연구원이 중국 DJI 팬텀4로 추정되는 드론을 살펴보고 있는 모습. 2023.1.24 [조선중앙TV 화면] 2023.1.24. 연합뉴스
2023년 북한 농업 연구원이 중국 DJI 팬텀4로 추정되는 드론을 살펴보고 있는 모습. 2023.1.24 [조선중앙TV 화면] 2023.1.24. 연합뉴스


중국의 한 드론 제조 업체가 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북 제재를 비웃듯이 금수 품목인 드론 설비를 북한에 수출하고 있다는 점을 홍보하고 있다.

12일(현지시간) 미국의 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면 중국 소셜미디어(SNS) 더우인에 올라온 영상에서 장쑤성에 있는 ‘장쑤 능타이 자동화 설비 회사’는 자사 드론 생산 공정이 빠르고 효율적이라고 홍보하며 U자형 컨베이어 벨트를 비춘다.

이 업체는 화면 속 조립 설비가 북한으로 배송되기 전 최종 테스트를 진행 중이라고 설명하며 하루 최대 100대의 드론을 생산할 수 있다고 강조한다.

앞서 유엔은 2017년 안보리 결의 2397호에서 회원국의 모든 기계류의 북한 수출을 금지하고 있다.

NK뉴스는 기계류에는 대부분의 산업용 조립 설비가 포함된다고 지적했다.

중국은 2024년 기준 세계 상업용 드론 시장의 약 80%를 장악한 드론 최대 생산국이다.

북한도 값싼 중국산 드론을 몰래 들여와 민수용은 물론이고 군용으로도 두루 활용하고 있다.

2021년 유엔 안보리 산하 대북제재위원회 보고서는 2020년 북한 열병식에서 등장한 드론이 중국 SZ DJI(다장) 테크놀로지의 ‘매빅 2 프로 타입’인 것으로 확인했다.

최근 북한은 우크라이나전 파병 이후 드론이 현대전의 핵심 요소라는 점을 깨달으며 러시아와 이란으로부터 드론 기술을 적극적으로 받아들이고 있다.

지난 8월 안드리 예르마크 당시 우크라이나 대통령 비서실장은 “러시아가 이란 샤헤드-136형 자폭 드론 기술을 평양에 이전하고 생산 설비를 구축해 미사일 개발 교류하는 것으로 안다”고 밝혔다.

신승기 한국국방연구원 연구위원은 NK뉴스에 “북한이 드론 생산 설비를 역설계하고 복제해 여러 개의 추가 생산 설비를 확보할 가능성이 크다”고 지적했다.
문경근 기자
위로