中 리창 총리, 北노동당 창건 80주년에 방북…시진핑은 불참

입력 2025-10-07 12:54
수정 2025-10-07 12:54
中 서열 2위 파견…방북 사절단 격상
시진핑, 북중 관계 다지기 이어가나
김정은(왼쪽) 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 4일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 북중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 서울신문DB
김정은(왼쪽) 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 지난달 4일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 북중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 서울신문DB


중국의 권력 서열 2위인 리창 국무원 총리가 북한 노동당 창건 80주년 기념 행사에 참석하기 위해 방북한다.

조선중앙통신은 7일 북한 정부 초청으로 리 총리가 당과 정부 대표단을 이끌고 오는 9~11일 북한을 공식 친선 방문한다고 보도했다. 중국 외교부도 이같은 내용을 공식 발표했다.

중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “중국과 북한은 전통적으로 우호적인 이웃”이라며 “이번 방문을 계기로 양국 최고 지도자의 중요한 합의를 이정표로 삼아 전략적 소통을 강화하고 협력을 긴밀히 해 중조(중국과 북한) 관계를 끊임없이 발전시키길 바란다”고 밝혔다.

일각에선 시진핑 중국 국가주석이 평양을 방문할 가능성도 제기됐지만, 시 주석은 방북하지 않고 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 방한할 것으로 예상된다.

시 주석의 방북은 성사되지 않았지만, 2015년 북한 노동당 창건 70주년 때는 중국 서열 5위인 류윈산 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기가 방북했던 것과 비교하면 방북 관리의 격이 한층 높아진 것으로 평가된다.

중국 총리 만난 최선희 북한 외무상
중국 총리 만난 최선희 북한 외무상 최선희(왼쪽) 북한 외무상이 지난달 29일 인민대회당에서 리창 중국 국무원 총리를 만나 악수하고 있다. 2025.9.30 조선중앙통신


리 총리의 이번 방북은 지난달말 방중한 최선희 북한 외무상이 리 총리와 만나 양국 관계 발전 방향을 논의한 자리에서 조율됐을 것으로 보인다.

시 주석은 지난달 초 베이징에서 열린 중국 전승절 행사에 김정은 북한 국무위원장을 초청한 데 이어 북한의 당 창건 기념 행사에 2인자인 리 총리를 대표단장으로 파견하면서 한동안 소원했던 북중관계를 다지고 있는 것으로 해석된다.
신융아 기자
