정동영 “北, 美 타격 가능한 3대 국가…냉정히 인정해야”

정동영 통일부 장관은 “북한은 미국 본토를 타격할 수 있는 3대 국가의 하나가 돼버렸다”며 “냉정하게 인정할 건 인정해야 한다”고 말했다.30일 연합뉴스에 따르면 독일을 방문 중인 정 장관은 이날 베를린에서 기자간담회를 열어 “북한이 스스로 전략 국가라고 말하는데 전략적 위치가 달라졌다. (싱가포르 북미 정상회담이 열린) 7년 전 위치와는 다르다. 일단 그 현실에서부터 출발해야 한다”고 밝혔다.정 장관은 “2019년 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담 때만 해도 북한이 미국에 매달리는 입장이었다”고 말했다.그는 당시 회담이 결렬된 직후 ‘미국이 천재일우의 기회를 놓쳤다’는 리용호 북한 외무상의 발언을 언급하며 “그 말이 불행하게도 맞았다. 스몰딜이 성사됐더라면 핵 문제 전개 과정은 많이 달랐을 것”이라고 했다.정 장관에 북미 정상회담 가능성과 관련, “노동당 창건 80년 메시지의 거의 절반 가까이가 대미, 대남 메시지”라며 “그걸로 미뤄보면 북미 양쪽 지도자 모두 지금 서로 만나고 싶다는 얘기를 한 것”이라고 진단했다.그는 “북미관계를 통해 안보 대 안보를 교환한다면 미국은 지원하거나 돈을 낼 생각이 전혀 없지 않나”라며 “(개혁개방을 추구한) 베트남의 길을 가고 싶다는 김정은 위원장의 말이 진정이라면 남북 협력밖에는 길이 없다”고 주장했다.정 장관은 “김 위원장이 인민의 허리띠를 더 이상 졸라매지 않겠다는 전략적 지위에는 올라섰지만, 인민 생활 향상까지는 못 이뤘기 때문에 대남 수요도 있다고 생각한다”며 “그런 점에서 접점을 만드는 게 평화 공존”이라고 말했다.