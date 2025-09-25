김정은, 트럼프와 ‘라운딩 회동’ 대비하나… 골프 띄우기 분주한 北

김, 여러차례 골프장 찾은 기록 공개

규칙 소개 등 관련 프로그램도 방영

“당 간부급에겐 골프 배우라고 지시”

김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 6월 30일 판문점에서 만났다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 사진은 중앙통신이 홈페이지에 공개한 것으로, 군사분계선(MDL)을 사이에 두고 북미 정상이 손을 맞잡은 모습. 2019.7.1

북한 관영매체가 골프 소개 프로그램을 방영하며 김정은 국무위원장이 여러 차례 골프장을 방문한 사실을 공개해 눈길을 끈다.북미 대화를 위한 밀고 당기기가 이어지는 가운데 김 위원장이 ‘골프광’인 도널드 트럼프 미국 대통령과의 골프 회동을 준비하는 것 아니냐는 관측도 나온다.24일 대북 소식통 등에 따르면 조선중앙TV는 지난 주말 평양골프장 코스와 골프 경기 규칙 등을 소개하는 프로그램을 방영했다. 화면에 잡힌 평양골프장 내 ‘혁명사적비’에는 1990년 6월 당시 김정일 국방위원장에 이어 김 위원장이 2015년 11월을 비롯해 ‘여러 차례’ 왔다는 기록이 담겨 있었다. 김 위원장이 평양골프장을 세계적 수준으로 꾸리고 관리 운영을 잘하도록 지시했다는 내용도 공개됐다.방송에는 골프의 매력을 강조하는 골퍼들의 인터뷰도 나왔다. 한 골퍼는 “기분이 나빠도 한 번만이라도 참 멀리 나가고 나면 기분이 상쾌해지고”라는 말을 하기도 했다. 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 지난달 ‘북한에서 다양한 관광업이 발전하고 있다’며 특히 “평양으로의 골프 관광이 국내외에서 인기를 끌고 있다”고 소개했다.북한에서 골프는 당 고위 간부 등 한정된 계층만 즐길 수 있으며 일반 주민들에게는 익숙지 않은 스포츠다. 18홀을 갖춘 정규 골프장도 평양골프장이 유일한 것으로 알려졌다. 평양골프장은 평양에서 약 30㎞ 떨어진 남포 태성호에 자리하고 있으며 총길이는 6777야드(약 6197m)다.이런 가운데 북한이 골프 띄우기에 나서면서 김 위원장과 트럼프 대통령의 만남을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다. 김 위원장이 최근 당 고위 간부와 내각·군부 인사들에게 골프를 배우라고 지시하면서 간부들이 골프채를 사들이고 평양골프장 예약에 나서는 등 ‘골프 붐’이 일고 있다는 대북 소식통의 전언도 나왔다. 다만 통일부는 이에 대해 “공식적으로는 확인이 안 된다”고 밝혔다.지난달 이재명 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에서 “북한에도 트럼프월드를 하나 지어서 저도 거기서 골프 칠 수 있게 해 달라”며 ‘피스메이커’ 역할을 당부하기도 했다.