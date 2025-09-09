[속보]北 김정은, 대출력 고체엔진시험 참관…“핵전략무력 중대 변화”

이미지 확대 김정은, 방중 전 미사일 연구소 방문 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 미사일 총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 발동기 생산 실태를 파악했다고 보도했다. 조선중앙통신 홈페이지 캡처·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은, 방중 전 미사일 연구소 방문 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 미사일 총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 발동기 생산 실태를 파악했다고 보도했다. 조선중앙통신 홈페이지 캡처·연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 탄소섬유 복합재료를 이용한 신형 고체 발동기(엔진) 지상 분출 시험을 참관했다.북한 노동당 기관지 노동신문은 9일 “조선민주주의인민공화국 미사일총국은 지난 8일 탄소섬유 복합재료를 이용한 대출력 고체 발동기 지상 분출시험을 진행했다”며 “김정은 동지께서 해당 시험을 참관했다”고 했다.김 위원장은 “대출력 탄소섬유 고체 발동기 개발이라는 경이적인 결실은 최근 우리가 진행한 국방 기술 현대화 사업에서 가장 전략적인 성격을 띠는 성과”라며 “조선민주주의인민공화국 핵전략 무력을 확대 강화하는 데서 중대한 변화를 예고해 준다”고 평가했다.그는 ‘국가 핵 무력 확대 발전’에 관한 당과 정부의 전략적 구상에 대해 피력하면서 중대한 과업과 방향을 제시했다.김 위원장은 지난 1일 중국 전승절 80주년 기념행사에 방문하기 직전에도 미사일 총국 산하 화학재료종합연구원 연구소를 방문해 탄소섬유 복합재료 생산 공정과 대출력 미사일 발동기 생산 실태를 파악했다.당시 조선중앙통신은 “탄소섬유 복합재료를 이용한 신형 고체 발동기의 최대 추진력은 1960kN(킬로뉴턴)으로서 대륙간탄도미사일 ‘화성포·19’형 계열들과 다음 세대 대륙간탄도미사일 ‘화성포·20’형에 이용될 계획”이라고 밝혔다.