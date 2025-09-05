北노동신문 ‘북중러 정상 나란히’ 대서특필

1면 망루 선 모습·3면 푸틴 회담

‘김정은 국제사회 중요 존재’ 부각

6개 면 절반 할애, 46장 사진 실어

북한 주민들이 보는 노동신문은 4일 김정은 국무위원장이 중국 전승절 80주년 기념 열병식에 참석한 모습을 대서특필했다.노동신문은 이날 총 6개 면 중 절반인 1~3면을 김 위원장의 방중 소식에 할애했다. 1면에는 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 톈안먼 망루에 선 모습을 포함해 사진 8장을 배치했다. 2면에는 김 위원장이 각국 인사들과 함께 레드 카펫을 걷는 모습을 포함한 24장의 사진을, 3면에는 푸틴 대통령과의 정상회담 소식이 담긴 사진 14장을 넣었다.특히 푸틴 대통령과 함께 전용차에 탑승한 내부 사진 등 러시아 매체가 보도하지 않았던 사진도 공개했다. 주민들이 보는 신문을 화보를 방불케 하는 46장의 사진으로 채운 것은 김 위원장이 북중러 3각 연대의 한 축을 맡고 있으며 국제사회에서 중요한 존재라는 점을 부각하려는 의도로 풀이된다.다만 신문은 북러 정상회담 소식을 상세히 알리면서도 김 위원장과 시 주석 간의 양자 회담이 있었는지는 보도하지 않았다. 시 주석과 관련해 “습근평(시진핑) 동지와 담소를 나누시며 천안문광장 주석단으로 오르시였다”고 보도했지만 대화 내용은 언급하지 않았다.