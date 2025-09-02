대통령실, 김정은 APEC 불참 결론… 딸 주애, 中전승절 동행할까

金, 1박 2일 특별열차로 베이징행

이미지 확대 미사일 생산 시설 시찰 나선 김정은 중국 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 중국을 방문하는 김정은 북한 국무위원장이 방중 직전인 지난달 31일 중요군수기업소 미사일 종합생산 시설을 시찰하고 있다. 1일 조선중앙통신이 공개한 이 사진 속에서 김 위원장은 KN-23 계열의 북한판 이스칸데르형 미사일 사이에서 간부들과 이야기를 나누고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 다음달 말 예정된 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 힘들 것이라고 대통령실이 사실상 결론을 내렸다. 최근 한미 정상회담에서 김 위원장 초청을 긍정적으로 검토했지만 북한의 반응이 부정적인 데다 남북 관계 개선의 기미가 보이지 않는 상황에서 김 위원장의 방한이 현실적으로 어렵다고 판단한 것으로 보인다.대통령실 관계자는 1일 서울신문과의 통화에서 북미 회담 가능성에 대해 “북한이 쉽게 나오지는 않을 것”이라고 밝혔다. 우상호 대통령실 정무수석도 이날 YTN 라디오에서 “남북 관계가 풀리지 않고 북미 관계가 풀렸다고 해서 대한민국 땅인 판문점이나 경주에 김 위원장이 올 가능성은 없다”며 “한미 군사훈련이 무기한 연기되거나 중단돼야만 북한이 남한에 대응할 것”이라고 밝혔다.남북 관계 개선이 없는 한 김 위원장의 방한은 상상 속의 일이라는 게 대통령실의 판단이다. 우원식 국회의장이 중국 전승절 80주년 열병식에서 김 위원장을 만나 이재명 대통령의 메시지를 전달할 가능성에 대해 우 수석은 “김 위원장을 만날 가능성이 확실히 보장돼 있지 않은 상황에서 친서를 보내거나 전언을 주문하기는 쉽지 않다”고 했다.이런 가운데 김 위원장의 이번 방중에 누가 동행할지도 관심이다. 앞선 네 차례 방중 일정 가운데 세 차례는 부인 리설주가 동행했고, 도널드 트럼프 미국 대통령과 베트남 하노이에서 만날 때는 동생 김여정 노동당 부부장만 함께했다.특히 이번엔 딸 주애가 동행할지 주목된다. 북한의 최고지도자가 중국의 지도자에게 자녀를 보여 주는 것은 후계자를 확정하는 근거가 될 가능성이 크기 때문이다. 김주애는 2022년 처음 등장한 이후 김 위원장과 종종 국가적 행사에 동행하며 영부인 역할을 대체하는 듯한 행보를 보이고 있다.정성장 세종연구소 부소장은 통화에서 “김주애를 만약 전승절 기념행사에 데리고 간다고 하면 엄청난 파격이 될 것”이라며 “영부인 대신에 데려간다고 하면 김주애가 북한의 차기 지도자가 될 거라는 걸 국제사회에 선언하는 것과 비슷한 의미를 갖는다”고 말했다.다만 이날 북한 조선중앙통신이 공개한 김 위원장의 군수기업소 방문 사진에 김주애가 등장하지 않아 이번 방중에 동행하지 않았을 가능성도 점쳐진다. 정보당국은 김 위원장이 열차를 이용할 것으로 파악하고 있다. 비행기로는 2시간 정도 거리지만 열차를 이용할 경우 베이징까지 1박 2일에 걸쳐 가는 일정이 불가피할 것으로 보인다.지난 7월 북한 국가관광총국이 공개한 평양~베이징 열차 노선은 오전 10시 25분에 평양을 출발해 중국 단둥과 선양을 거쳐 거의 24시간 만에 베이징에 도착하는 것으로 돼 있다. 열차 시속이 50~60㎞ 정도인 점을 고려했을 때 김 위원장이 타는 열차 역시 중국까지 20~24시간 정도 걸릴 것으로 예상된다.