김정은, 이번에도 ‘1호 방탄열차’ 탈 듯… ‘대리 참석’ 우원식 의장과 만날지 주목

‘영부인’ 리설주도 동행할지 관심

우, APEC 초청 메시지 전할 수도

이미지 확대 2019년 평양 찾은 시진핑 2019년 6월 북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장과 함께 평양 능라도 5·1 경기장에서 무대에 오르고 있다. 김 위원장이 다음달 중국을 방문하면 두 정상 간 회담이 다시 열릴 것으로 예상된다.

서울신문 DB

2025-08-29 3면

김정은 북한 국무위원장의 방중 계획이 28일 발표되면서 김 위원장이 중국까지 어떻게 이동할지에 관심이 쏠린다. 평양에서 베이징까지는 비행기로 2시간 거리지만 선례에 비춰 전용 ‘1호 열차’ 이용이 유력해 보인다.정보당국은 김 위원장이 이번에도 열차를 타고 중국을 방문할 것으로 파악하고 있다. 김 위원장은 2019년 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나기 위해 베트남 하노이까지 열차로 이동한 바 있다.김 위원장이 타는 특별열차는 창문은 물론 열차 바닥과 벽 등을 방탄 처리해 외부 공격을 방어할 수 있다. 집무실과 식당을 갖추고 있으며 인공위성으로 연결된 전화와 인터넷도 사용할 수 있는 것으로 알려졌다. 지난달 북한 여행사가 공개한 평양·베이징 노선은 단둥과 선양을 경유해 꼬박 하루 정도 걸리는 것으로 나오는데 김 위원장 전용 열차의 경우 이보다는 빠를 것으로 보인다.다자외교 무대에 데뷔해 ‘정상국가’로서의 면모를 과시하는 만큼 부인 리설주가 동행할지도 주목된다. ‘퍼스트레이디 외교’ 역시 정상국가라면 갖춰야 할 요소이기 때문이다. 지난 네 차례 방중 가운데 세 차례는 리설주가 동행했다.다만 다자외교 데뷔 무대에서 관심이 분산될 수 있다는 점 등의 이유로 김 위원장만 참석할 가능성도 거론된다. 김 위원장은 과거 북미 정상회담 때도 리설주와 동행하지 않았다.우리 정부를 대표해 우원식 국회의장이 전승절 행사에 참석할 예정이라 둘의 만남이 성사될지도 관심이다. 이날 오전 김 위원장 참석 소식을 접한 의장실은 분주해진 분위기다. ‘의전 서열 2위’ 우 의장과 김 위원장은 동선이 겹치지 않을 가능성이 높지만 우연히 조우할 가능성도 배제할 수 없어서다. 만남이 성사될 경우 우 의장이 김 위원장에게 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 초청 메시지를 구두로 전달할 것이란 예상도 나온다. 의장실 관계자는 “(현재로선) 면담 일정이 잡힌 건 없지만 리셉션 등 행사장에서 마주칠 수는 있을 것 같다”고 말했다.