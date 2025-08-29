김정은, 내주 中열병식 참석… 북중러 정상 첫 ‘삼자 대면’

金 6년여 만에 방중, 다자외교 데뷔

시진핑·푸틴과 밀착 극대화할 듯

정부 “사전 인지, 한미회담에 영향”

김정은 북한 국무위원장이 다음달 3일 6년 만에 중국을 방문해 베이징에서 열리는 '항일전쟁 승전 80주년 기념식'에 참석한다고 중국 정부가 28일 밝힌 가운데, 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 군 훈련 실태를 점검했다며 현장 사진을 공개했다. 사진 속 김 위원장은 길리 슈트로 위장한 특수작전 부대 소속 저격수들 옆에서 간부들과 대화를 나누고 있다.

2019년 6월 북한을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장과 함께 평양 능라도 5·1 경기장에서 무대에 오르고 있다. 김 위원장이 다음달 중국을 방문하면 두 정상 간 회담이 다시 열릴 것으로 예상된다.

2025-08-29 1면

김정은 북한 국무위원장이 다음달 3일 중국 전승절 열병식에 참석한다. 2019년 1월 이후 6년 8개월 만의 방중이며, 김 위원장의 첫 다자외교 데뷔 무대이기도 하다. 미국의 대중 압박과 북미 대화 ‘러브콜’이 이어지는 가운데 북중러 정상들은 연쇄 회담을 벌이며 밀착하는 모습을 보일 것으로 예상된다.북한 조선중앙통신과 중국 정부는 28일 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년 기념 활동’에 김 위원장이 참석한다고 공식 발표했다. 훙레이 중국 외교부 부장조리(차관보)는 전승절 준비 상황 브리핑에서 “시진핑 중국 국가주석의 초청으로 26명의 외국 국가 원수 및 정부 수뇌가 기념 활동에 참석한다”며 김 위원장의 방중 소식을 알렸다. 국가정보원도 이 같은 동향을 파악해 이날 오전 국회 정보위원들에게 보고한 것으로 알려졌다.중국이 공개한 참석자 명단에는 김 위원장 외에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 베트남, 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골 등 정상이 포함됐다. 한국에선 우원식 국회의장이 참석하며 미국·영국·프랑스 등 일부 서방국가 고위급도 함께한다.지난해 수교 75주년을 맞은 북한과 중국은 몇 년 새 급격한 북러 밀착으로 관계가 다소 소원해졌다가 올해 초부터 다시 교류가 재개되는 분위기였다. 김 위원장의 이번 방중은 2018년 세 차례, 2019년 한 차례에 이어 다섯 번째다.김 위원장은 전승절 기간 동안 시 주석과의 정상회담은 물론 푸틴 대통령과도 별도 회담을 가질 것으로 예상된다. 세 정상이 한자리에 모일 가능성도 있다. 또 베트남과 라오스 등 사회주의권 국가 정상들이 참석하는 만큼 김 위원장은 자연스럽게 각종 양자 회담 일정을 소화할 것으로 예상된다.과거 김일성 주석은 소련 10월 혁명 40주년 기념식(1957년), 중국 인민공화국 창건 10주년 경축대회(1959년) 등 활발하게 다자 외교 활동을 벌였다. 그러나 이후 김정일·김정은 부자는 은둔의 지도자로 한 번도 다자 무대에 모습을 드러내지 않았다.오랜 전통을 깨고 김 위원장이 다자외교 무대에 참석하기로 한 것을 두고는 우선 북중러 연대 극대화 의도가 담겼다는 분석이 나온다. 미중 경쟁 구도가 갈수록 첨예해지는 가운데 지난해부터 군사동맹 수준으로 가까워진 러시아와의 관계를 지렛대 삼아 중국과의 관계까지 회복해 전통적인 북방 3각 연대를 복원하겠다는 것이다.아울러 올해 집권 15년 차를 맞으면서 스스로 강조해 온 ‘정상 국가’의 지도자로서 다자외교에 참석할 필요성을 느꼈을 것으로도 평가된다. 특히 이재명 대통령이 한일·한미 정상회담을 순조롭게 마치고 귀국한 이날 방중 계획을 밝히면서 김 위원장에 대한 국제사회의 주목도는 한층 높아지게 됐다.박인휘 이화여대 국제대학원 교수는 서울신문과의 통화에서 “러시아와의 외교 관계를 통해 자신감을 회복한 북한이 전통적인 북중 우호 관계를 과시하기 매우 중요한 타이밍이라고 판단했을 것”이라며 “다자외교가 낯선 일이긴 하지만 이번에 북한이 관심 갖던 글로벌 사우스 국가들과의 외교도 시도해 볼 수 있다”고 분석했다.정부는 동향을 예의주시하고 있다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 기자간담회에서 “(김 위원장의 방중을) 사전에 인지하고 있었고 관계 기관을 통해서 알고 있었다”며 관련 정보가 한미 정상회담에도 영향을 줬다고 소개했다. 그러면서 “우리가 잘 된 것들이 이쪽(북중)이 이렇게 움직이는 연장선상으로 해석해 볼 수도 있다”고 했다.특히 정부는 김 위원장의 이번 행보가 오는 10월 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 미칠 영향에 대해서도 주목하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 25일(현지시간) 한미 정상회담에서 “(김 위원장을) 올해 안에 만나겠다”고 밝힌 가운데 정부는 김 위원장을 APEC에 초청하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 김 위원장이 전승절 행사를 통해 다자외교에 데뷔하게 되면 APEC 참석에 대한 부담도 이전보다는 줄어들 수 있다.김 위원장이 참석하지 않더라도 시 주석이 APEC에 참석할 경우 북미 대화에 대한 북측의 입장이 전달될 가능성이 크다. 과거 김 위원장은 북미 대화 앞뒤로 중국을 방문해 시 주석과 관련 사안을 논의한 바 있다. 김용현 동국대 북한학과 교수는 “이번을 계기로 김정은이 외교 무대에서 움직일 여지가 생겼으니 북미 대화 가능성을 부정적으로만 보지는 않는다”고 평가했다.