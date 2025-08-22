이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
러 파병부대 격려한 김정은… 지휘관들 ‘맞담배’ 파격 대우
김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 러시아 파병부대 등 해외작전부대 주요 지휘관들을 만나 웃으며 이야기를 나누고 있다. 탁자 위에 담배와 재떨이 등이 놓여 있는 것으로 볼 때 김 위원장은 지휘관들에게 실내 ‘맞담배’를 허락한 것으로 보인다. 이 사진은 조선중앙통신이 21일 공개했다.
평양 조선중앙통신 연합뉴스
평양 조선중앙통신 연합뉴스
김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 러시아 파병부대 등 해외작전부대 주요 지휘관들을 만나 웃으며 이야기를 나누고 있다. 탁자 위에 담배와 재떨이 등이 놓여 있는 것으로 볼 때 김 위원장은 지휘관들에게 실내 ‘맞담배’를 허락한 것으로 보인다. 이 사진은 조선중앙통신이 21일 공개했다.
평양 조선중앙통신 연합뉴스
2025-08-22 3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지