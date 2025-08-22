러 파병부대 격려한 김정은… 지휘관들 ‘맞담배’ 파격 대우

방금 들어온 뉴스

러 파병부대 격려한 김정은… 지휘관들 ‘맞담배’ 파격 대우

입력 2025-08-22 00:49
수정 2025-08-22 00:49
러 파병부대 격려한 김정은… 지휘관들 ‘맞담배’ 파격 대우
러 파병부대 격려한 김정은… 지휘관들 ‘맞담배’ 파격 대우 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 러시아 파병부대 등 해외작전부대 주요 지휘관들을 만나 웃으며 이야기를 나누고 있다. 탁자 위에 담배와 재떨이 등이 놓여 있는 것으로 볼 때 김 위원장은 지휘관들에게 실내 ‘맞담배’를 허락한 것으로 보인다. 이 사진은 조선중앙통신이 21일 공개했다.
평양 조선중앙통신 연합뉴스


김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 당 중앙위원회 본부청사에서 러시아 파병부대 등 해외작전부대 주요 지휘관들을 만나 웃으며 이야기를 나누고 있다. 탁자 위에 담배와 재떨이 등이 놓여 있는 것으로 볼 때 김 위원장은 지휘관들에게 실내 ‘맞담배’를 허락한 것으로 보인다. 이 사진은 조선중앙통신이 21일 공개했다.

평양 조선중앙통신 연합뉴스

