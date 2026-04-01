서울 정원오 42.6% vs 오세훈 28.0%… 부산 전재수 43.7% vs 박형준 27.1% [리서치앤리서치]

6·3 지방선거 가상 양자대결
정원오·오세훈 격차 14.6%P
박주민·오세훈 격차 11.4%P
전재수·박형준 격차 16.6%P
전재수·주진우 격차 19.8%P
6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 서울·부산시장 선거 가상 양자 대결에서 더불어민주당 소속 예비후보들이 국민의힘 소속 예비후보들을 오차범위 밖에서 앞섰다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.
여론조사 전문회사 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난달 29~30일 서울 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 민주당 예비후보인 정원오 전 성동구청장과 국민의힘 예비후보인 오세훈 서울시장 간 가상 양자 대결을 진행한 결과 정 전 구청장은 42.6%, 오 시장은 28.0%의 지지율을 기록했다. 두 사람의 지지율 격차는 14.6%포인트다.
박주민 민주당 의원과 오 시장 간 양자 대결에서는 박 의원이 39.6%, 오 시장이 28.2%의 지지율을 기록했다. 지지율 격차는 11.4%포인다.
같은 조사에서 지난달 28~29일 부산 거주 만 18세 이상 804명을 대상으로 진행한 전재수 민주당 의원과 박형준 부산시장 간 가상 양자 대결에서는 전 의원이 43.7%, 박 시장이 27.1%를 기록했다. 지지율 격차는 16.6%포인트다.
전 의원과 주진우 국민의힘 의원의 양자 대결에서는 전 의원이 45.3%, 주 의원이 25.5%를 나타냈다. 격차는 19.8%포인트다.
지방선거에서 투표하겠다는 응답자 중 투표할 후보를 정하지 못했다고 밝힌 비율은 서울이 65.8%, 부산이 59.6%로 조사됐다. 선거일까지 남은 두 달 동안 이들의 선택이 판세를 좌우할 것으로 분석된다.
이번 조사는 무선 전화면접 100%로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
정원오·오세훈 격차 14.6%P
박주민·오세훈 격차 11.4%P
전재수·박형준 격차 16.6%P
전재수·주진우 격차 19.8%P
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
왼쪽부터 정원오 전 성동구청장, 오세훈 서울시장, 박주민 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진
6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 서울·부산시장 선거 가상 양자 대결에서 더불어민주당 소속 예비후보들이 국민의힘 소속 예비후보들을 오차범위 밖에서 앞섰다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.
여론조사 전문회사 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난달 29~30일 서울 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 민주당 예비후보인 정원오 전 성동구청장과 국민의힘 예비후보인 오세훈 서울시장 간 가상 양자 대결을 진행한 결과 정 전 구청장은 42.6%, 오 시장은 28.0%의 지지율을 기록했다. 두 사람의 지지율 격차는 14.6%포인트다.
박주민 민주당 의원과 오 시장 간 양자 대결에서는 박 의원이 39.6%, 오 시장이 28.2%의 지지율을 기록했다. 지지율 격차는 11.4%포인다.
같은 조사에서 지난달 28~29일 부산 거주 만 18세 이상 804명을 대상으로 진행한 전재수 민주당 의원과 박형준 부산시장 간 가상 양자 대결에서는 전 의원이 43.7%, 박 시장이 27.1%를 기록했다. 지지율 격차는 16.6%포인트다.
전 의원과 주진우 국민의힘 의원의 양자 대결에서는 전 의원이 45.3%, 주 의원이 25.5%를 나타냈다. 격차는 19.8%포인트다.
지방선거에서 투표하겠다는 응답자 중 투표할 후보를 정하지 못했다고 밝힌 비율은 서울이 65.8%, 부산이 59.6%로 조사됐다. 선거일까지 남은 두 달 동안 이들의 선택이 판세를 좌우할 것으로 분석된다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 성내유수지 파크골프장 개장식 참석
박춘선 서울시의회 의원(강동3, 국민의힘)이 지난 3월 30일 송파구 방이동 성내유수지 일대에서 열린 ‘성내유수지 파크골프장 개장식’에 참석해 주민들과 함께 개장을 축하했다. 이날 개장식은 오전 11시부터 진행됐으며, 식전 공연을 시작으로 사업 추진 경과보고, 감사패 수여, 테이프 커팅, 시타 행사 등이 이어졌다. 행사에는 강동구청장과 강동구·송파구 관계자, 시·구의원, 체육단체, 지역주민 등 200여 명이 참석해 성내유수지 파크골프장 개장을 함께 기념했다. 사업 예산은 박 의원이 2024년도 서울시 본예산안 심의 과정에서 확보한 것에 따라 파크골프장 조성 사업이 추진될 수 있었으며 주민들의 지속적인 요구와 생활체육 인프라 확충 필요성이 반영된 결과다. 박 의원은 그간 공원녹지 확충과 주민 여가 공간 확보를 위해 꾸준히 노력해 왔으며, 이번 파크골프장 개장은 그 결실 중 하나로 평가된다. 박 의원은 송파구에 위치한 “성내유수지 파크골프장은 단순한 체육시설을 넘어 강동·송파 주민들이 일상 속에서 건강과 여유를 누릴 수 있는 소중한 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 주민의 삶의 질을 높이는 생활밀착형 공간 확충을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “
서울시의회 바로가기
이번 조사는 무선 전화면접 100%로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지