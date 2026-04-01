서울 정원오 42.6% vs 오세훈 28.0%… 부산 전재수 43.7% vs 박형준 27.1% [리서치앤리서치]

이미지 확대 왼쪽부터 정원오 전 성동구청장, 오세훈 서울시장, 박주민 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 정원오 전 성동구청장, 오세훈 서울시장, 박주민 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진

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6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 서울·부산시장 선거 가상 양자 대결에서 더불어민주당 소속 예비후보들이 국민의힘 소속 예비후보들을 오차범위 밖에서 앞섰다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.여론조사 전문회사 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난달 29~30일 서울 거주 만 18세 이상 802명을 대상으로 민주당 예비후보인 정원오 전 성동구청장과 국민의힘 예비후보인 오세훈 서울시장 간 가상 양자 대결을 진행한 결과 정 전 구청장은 42.6%, 오 시장은 28.0%의 지지율을 기록했다. 두 사람의 지지율 격차는 14.6%포인트다.박주민 민주당 의원과 오 시장 간 양자 대결에서는 박 의원이 39.6%, 오 시장이 28.2%의 지지율을 기록했다. 지지율 격차는 11.4%포인다.같은 조사에서 지난달 28~29일 부산 거주 만 18세 이상 804명을 대상으로 진행한 전재수 민주당 의원과 박형준 부산시장 간 가상 양자 대결에서는 전 의원이 43.7%, 박 시장이 27.1%를 기록했다. 지지율 격차는 16.6%포인트다.전 의원과 주진우 국민의힘 의원의 양자 대결에서는 전 의원이 45.3%, 주 의원이 25.5%를 나타냈다. 격차는 19.8%포인트다.지방선거에서 투표하겠다는 응답자 중 투표할 후보를 정하지 못했다고 밝힌 비율은 서울이 65.8%, 부산이 59.6%로 조사됐다. 선거일까지 남은 두 달 동안 이들의 선택이 판세를 좌우할 것으로 분석된다.이번 조사는 무선 전화면접 100%로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 9.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.