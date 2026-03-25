“이진숙에 7%P, 추경호에 10%P… 김부겸, 국힘 누가 나와도 이긴다”

대구시장 선거 여론조사에 발칵

이미지 확대 김부겸 전 국무총리. 뉴시스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 전 국무총리. 뉴시스 자료사진

2026-03-26 5면

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김부겸 전 국무총리가 더불어민주당 후보로 6·3 지방선거 대구시장 선거에 나서는 가상대결에서 국민의힘 후보들이 모두 뒤진다는 여론조사 결과가 25일 나왔다. 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 대구 컷오프(공천 배제) 논란에 “일부러 흔든 것”이라며 번복 가능성을 일축했다.영남일보가 리얼미터에 의뢰해 지난 22∼23일 대구 시민 812명을 대상으로 김 전 총리와 국민의힘 경선 후보 8명과의 1대 1 가상대결 여론조사(표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.4% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 김 전 총리는 경선 참여가 확정된 6명 모두에게 오차 범위 밖에서 앞섰다.컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 40.4%로 유일하게 김 전 총리(47.0%)와 오차 범위 내 접전을 벌였다. 주호영 의원(38.0%)은 김 전 총리에게 7.1% 포인트 격차로 뒤처졌다. 경선에 참여하는 현역은 김 전 총리와 추경호(9.9%포인트)·윤재옥(14.7%포인트)·유영하(16.1%포인트)·최은석(25.7%포인트) 의원 순으로 차이가 났다. ﻿이 전 위원장은 이 위원장에게 면담을 신청했다. 그는 페이스북에서 해당 여론조사를 언급하며 “안일한 판단을 하면 대구시장을 민주당에 갖다 바치는 결과로 이어질 것”이라고 했다.주 의원은 컷오프에 반발해 26일 법원에 가처분 신청을 내겠다는 방침이다. 다만 이 위원장은 소셜미디어(SNS)에 “지금 시끄러운 이유는 단 하나, 변화했기 때문”이라며 “이번 공천은 흔들린 것이 아니라 일부러 흔든 것”이라며 컷오프 논란에 대해 선을 그었다.장동혁 대표는 KBS에 출연해 “기계적으로 숫자를 적용해서 공천한다면 공관위는 필요 없다”며 이 위원장 결정에 힘을 보탰다. 그는 경기지사 전략공천 가능성과 관련해 김문수 전 고용노동부 장관과 유승민 전 의원이 거론되는 데 대해 “이기는 선거로 만들기 위해 기회의 문을 열고 당대표로서 역할을 하겠다”고 강조했다. 국민의힘은 26일 경기에서 현장 최고위원회의를 개최하기로 했다.