김동욱 도봉구청장 당선인, ‘도봉대전환준비위’ 출범…“혁신 첫걸음”

세줄 요약 김동욱 도봉구청장 당선인이 인수위를 도봉대전환준비위원회로 꾸리고 공식 출범시켰다. 준비위는 15명 위원과 4명 자문위원으로 구성됐으며, 창동경제·공공부지개발·교통주거·복지·주민주권혁신 등 5개 분과에서 도봉의 미래 전략을 구체화했다. 도봉대전환준비위 공식 출범, 혁신 출발점 선언

창동경제·교통·복지 등 5개 분과 운영 계획

구민 약속을 정책과 사업으로 실현 의지 표명

이미지 확대 김동욱(앞줄 왼쪽 네 번째) 도봉구청장 당선인이 지난 15일 민선 9기 도봉구청장직 인수위원회 위원 위촉식을 열고 기념 사진을 찍고 있다.

도봉구 제공 닫기 이미지 확대 보기 김동욱(앞줄 왼쪽 네 번째) 도봉구청장 당선인이 지난 15일 민선 9기 도봉구청장직 인수위원회 위원 위촉식을 열고 기념 사진을 찍고 있다.

도봉구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 민선 9기 김동욱 도봉구청장 당선인 인수위원회가 공식 출범했다고 16일 밝혔다.도봉구청장직 인수위원회는 지난 15일 도봉구민회관에서 현판식, 인수위원 위촉식을 가졌다.김 당선인은 위원회 명칭을 ‘도봉대전환준비위원회’(준비위)로 정했다. 단순한 행정 인수를 넘어 새로운 도약과 혁신의 출발점이 돼야 한다는 의미를 담았다. 그는 “도봉대전환준비위원회는 민선 9기 도봉구의 미래를 설계하는 첫걸음”이라고 밝혔다.준비위는 위원장 김광수 전 서울시의회 3선 시의원을 비롯해 각 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 총 15명의 위원과 4명의 자문위원으로 구성됐다.앞으로 준비위는 5개 분과로 운영된다. 창동경제엔진 분과는 ▲창동·상계 신경제중심지 조성 ▲일자리·지역경제 활성화 전략 수립 ▲도봉 K-문화예술 거점 조성을 위한 구체적인 실행 방안을 마련한다. 또한 공공부지개발 분과는 지역 유휴부지 및 공공부지의 효율적 활용 방안을 검토한다.미래교통주거 분과에서는 ▲교통체계 개선 ▲미래형 주거환경 조성 방안을 마련하며 스마트동행복지 분과에서는 첨단기술을 활용한 복지서비스 혁신, 맞춤형 복지정책 발굴 및 육아·교육 정책을 구체화한다. 끝으로 주민주권혁신 분과에서는 주민 참여 확대와 자치 역량 강화를 위한 제도 개선 방안을 모색한다.김 당선인은 “구민과의 약속을 구체적인 정책과 사업으로 실현해 도봉의 대전환을 반드시 이루겠다”고 강조했다.